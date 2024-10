Lasconi și-a depus candidatura pentru prezidențiale. „Îi reprezint pe românii care de 35 de ani se simt trădați de această clasă politică”

Elena Lasconi, președinta USR, a venit, marți, la Biroul Electoral Central, pentru a-și depune candidatura la alegerile prezidențiale. Lasconi a spus că „îi reprezintă pe românii care de 35 de ani se simt trădați de actuala clasă politică”.

„Toate semnăturile au fost luate pe bune în stradă”

Elena Lasconi, președinta USR, și-a depus, marți, candidatura la Biroul Electoral Cetral din București. Lasconi a spus că „îi reprezintă pe românii care de 35 de ani se simt trădați și păcăliți” de actualii politicieni.

„Știu că toate semnăturile au fost luate pe bune în stradă și nu doar mimate, așa cum s-a întâmplat și cum se întâmplă la celelalte partide politice. Sunt aici în fața dumneavoastră și îi reprezint pe românii care de 35 de ani se simt trădați și păcăliți de această clasă politică”, a declarat președinta USR.

„Ne-am lovit de aroganța și fanfaronada lor”

Elena Lasconi a continuat arătând că, după 1989, și-a „văzut de viață”, ca și milioane de români, construindu-și propriul univers și „România noastră” dar aceasta nu a fost de ajuns, lidera USR spunând că, în paralel, a existat și o altă Românie de care s-a lovit, o Românie prost gestionată și coruptă.

„Sunt unul dintre milioanele de români care după Revoluția din 1989 și-a văzut de viață. Sunt unul dintre milioanele de români care după Revoluție s-a îndrăgostit, a adus pe lume un copil și-a construit o carieră. Am crezut că e de ajuns să ne construim România noastră, împreună cu familiile noastre, cu prietenii noștri, cu colegii noștri de muncă. Dar de fiecare dată când am ieșit din România noastră ne-am lovit de România lor. De fiecare dată când am ieșit din România noastră ne-am lovit de spitalele lor proaste, de școlile nemodernizate, de aroganța și fanfaronada lor”, a declarat Lasconi.

O Românie, a adăugat ea, în care pe de-o parte a stat „poporul” și de cealaltă parte privilegiații clasei politice, cei cu pensii și drepturi speciale. „De 35 de ani, ei au construit două Românii, o Românie în care ei au salarii speciale, pensii speciale, drepturi speciale. În cealaltă Românie suntem noi poporul”, potrivit președintei USR.

„FSN a capturat această țară”

Din acest an, după alegerile prezidențiale, Elena Lasconi consideră că se pot îndeplini dorințele celor care au ieșit pe stradă la Revoluția din 1989, după ce „FSN a capturat această țară”, considerând inadmisibil ca eroii din 1989 să știe că România este „condusă de urmașii comuniștilor”.

„Sunt aici pentru a vă spune că este nevoie de un nou contract social între stat şi societate, un contract prin care poporul să spună statului ce are de făcut şi nu invers. În 2024 putem termina ce am început în 1989. În 2024 putem începe să construim România la care au visat cei care au înfruntat gloanţele comuniştilor, România la care au visat golanii care au protestat paşnic în Piaţa Universităţii pentru că FSN a capturat această țară”, a întrebat Lasconi.

„Oare ce-ar crede eroii de la Revoluţie ştiind că această ţară de 35 de ani este condusă de urmaşii comuniştilor? Ce-ar crede eroii de la Revoluţie dacă ar şti că cel mai puternic partid politic îl are ca preşedinte de onoare pe Ion Iliescu, cercetat penal pentru crime împotriva umanităţii, niciodată judecat, niciodată condamnat. Oare ce-ar crede Corneliu Coposu, ştiind că blestemul României s-a înfăptuit şi că FSN-ul este şi de-a stânga şi de-a dreapta eşichierului politic?”, a continuat lidera USR.

„Iohannis i-a adus la putere pe cei care au furat revoluția din 1989”

Ea consideră că alianţa dintre şi PNL a distrus însăşi ideea de democraţie iar principalul vinovat este, potrivit ei, președintele .

„În două luni împreună putem să ieşim din această fraudă morală a guvernării socialiste din ultimii 35 de ani. Această alianţă dintre PSD şi PNL a distrus însăşi ideea de democraţie, de competiţie de idei, de viziuni distincte politice şi au dat mâna pe sub masă şi guvernează sub ochii unei prese din ce în ce mai puţin libere, cu ajutorul instituţiilor fragile şi fragilizate.

De ce am ajuns aici este foarte simplu. Pentru că un om a vrut cu tot dinadinsul să aducă la putere urmaşii comuniştilor. Un om a vrut cu tot dinadinsul să-i aducă la putere pe cei care au furat Revoluţia din 1989, pe cei care au organizat mineriadele şi pe cei care ne-au umilit pe data de 10 august 2018. Un om a vrut cu tot dinadinsul să aducă la putere cel mai corupt partid din România. Acel om se numeşte Klaus Iohannis”, a mai declarat Elena Lasconi.