Laszlo Balint a răbufnit înainte de Oțelul Galați – FCSB. Ce a spus despre acuzațiile de blat

Laszlo Balint a prefațat meciul Oțelul Galați – FCSB, programat să se dispute duminică seară de la ora 20:00 în cadrul etapei cu numărul 26 din acest sezon regulat de SuperLiga. Cu această ocazie, antrenorul moldovenilor a fost întrebat la un moment dat și despre speculațiile făcute în ultima perioadă în spațiul public, conform cărora ar urma ca gălățenii să se „dea la o parte” din fața campioanei României în această partidă.

Laszlo Balint a reacționat vizavi de suspiciunile de blat de dinainte de Oțelul Galați – FCSB

Asta pentru că echipa roș-albastră tocmai ce l-a transferat pe Joao Paulo de la Oțelul, iar anumite persoane susțin că este posibil ca în suma de transfer, considerată prea mare de acei oameni, să fi intrat „la pachet” și un rezultat favorabil în meciul direct pentru echipa patronată de Gigi Becali.

Contextul este bineînțeles cel în care FCSB are mare nevoie de puncte în încercarea de a ajunge în play-off, iar Oțelul reprezintă chiar una dintre

Antrenorul moldovenilor a respins în mod ferm orice scenariu de acest gen

Laszlo Balint a demontat ferm însă aceste supoziții. Antrenorul gălățenilor a catalogat acuzațiile drept eronate și periculoase. De asemenea, a subliniat că își dorește foarte mult ca jucătorii săi să demonstreze prin evoluția lor din teren că nu s-a pus vreodată măcar problema de așa ceva.

„Aș vrea să nu comentez foarte mult. Și eu am fost foarte dezamăgit, mai ales că am pretenția că toată lumea știe ce fel de om sunt. Ori în anul 2026, când toată lumea are acces la tehnologie, la dispozitive cu care poți înregistra, poți filma, să faci asemenea afirmații ca formator de opinie, cum sunt jurnaliștii respectivi, în condițiile în care nu știu cine s-ar încumeta să vină să lanseze o asemenea ipoteză fără teama de a fi înregistrat, de a fi demascat.

Adică vorbim de niște lucruri, pe lângă faptul că ar trebuie să fie considerate total imorale, dar total ilegale. Ori cine aruncă pe umerii noștri e clar că lansează un curent de opinie, pe care necunoscătorii, cei care se uită doar din spatele tastaturii sau din spatele unui ecran la fotbal, îl pot amplifica.

De asta mi se pare o direcție foarte greșită pe care se merge. Îmi doresc din tot sufletul ca noi să contrazicem prin evoluția noastră toate aceste, nici nu știu cum să le cataloghez, idei, cu toate că sunt niște idei total eronate și total periculoase. Cu toate că știm în acest moment știm că în acest moment calculele hârtiei o arată pe FCSB plecând favorită. Noi vrem să demontăm acest lucru”, a declarat Laszlo Balint la conferința de presă premergătoare