Laszlo Balint a spus totul după U Cluj – Oțelul 4-0: „Am pierdut urât! Aș vrea să prezint scuze”

Oțelul a fost învinsă cu 4-0 pe terenul Universității Cluj în etapa 29 a sezonului regulat din Superliga, iar gălățenii au ratat orice șansă de a evolua în play-off. La final, antrenorul Laszlo Balint a încercat să explice înfrângerea dură suferită pe Cluj Arena, anunțând și care este noul obiectiv al echipei. Fotbaliștii Joao Lameira și Diego Zivulic au tras la rândul lor concluziile după meciul de la Cluj.

Laszlo Balint a anunțat noul obiectiv al Oțelului după ratarea play-off-ului

Gălățenii nu au arătat deloc bine pe Cluj Arena, fiind dominați clar de către gazde, care au reușit să puncteze de patru ori, prin Issouf Macalou, Jovo Lukic, Andrei Coubiș și Mouhamadou Drammeh. Laszlo Balint a vorbit despre eșecul suferit, iar tehnicianul a anunțat și care va fi obiectivul echipei sale în play-out. „O seară urâtă pentru noi, aș vrea să prezint scuze suporterilor. E greu de găsit explicații. Este sport, este fotbal, putem să pierdem, dar e important și maniera în care pierdem.

Am pierdut urât, n-a funcționat nimic, am fost foarte vulnerabili. Este foarte important pentru noi să înțelegem importanța momentului, play-out-ul este complicat, prin prisma înjumătățirii punctelor sunt multe echipe apropiate în clasament. La nivel de încredere, grupul de jucători este destul de zdruncinat.

Eu și în martie (n.r. 2025), când am semnat cu Oțelul, am spus că ne dorim să ne uităm doar în sus, rămân pe aceeași idee. Sunt un tip optimist, dar și un tip realist. Noi avem probleme și nu puține. Trebuie să vedem și configurația play-out-ului și să încercăm să facem punctele necesare încât să eliminăm orice emoții. Eu îmi doresc să ne luptăm pentru locurile 7-8. Sunt 41 de puncte făcute, dacă la începutul sezonului am fi vorbit despre asta, toată lumea ar fi semnat cu două mâini”, a afirmat tehnicianul la TV după .

Ce a declarat Joao Lameira după U Cluj – Oțelul 4-0

Căpitanul Oțelului, Joao Lameira, a avut o prestație ștearsă la Cluj și a încasat un cartonaș galben, din cauza căruia va rata meciul cu Hermannstadt din ultima rundă a sezonului regulat. „Suntem triști, chiar dacă nu mergem în play-off, e important să stăm cât mai sus în clasament.

Era foarte important pentru noi, acum trebuie să ne resetăm și să dăm tot ce avem mai bun. (n.r. , dar acum scenariul a fost diferit) Am spus aceleași lucruri în vestiar, dar asta a fost. Trebuie să revedem meciul, să vedem ce am greșit”, a spus portughezul.

Diego Zivulic, avertisment pentru colegi înainte de play-out

Diego Zivulic a transmis un mesaj ferm coechipierilor după înfrângerea suferită la Cluj. „Dacă nu ne trezim, ne așteaptă același scenariu ca Sepsi în sezonul trecut (n.r. retrogradarea în Liga 2). E o înfrângere foarte grea pentru noi, trebuie să câștigăm meciul cu Hermannstadt, altfel va fi foarte greu pentru noi.

În play-out nimic nu e ușor, toți care au jucat în play-out știu cât de mare e presiunea acolo, se înjumătățesc punctele, contează foarte mult forma echipei, iar noi acum nu suntem în formă. Trebuie să ne trezim toți, să facem eforturi pentru a câștiga meciul cu Hermannstadt”, a afirmat fundașul croat.