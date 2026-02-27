Sport

Laszlo Balint a spus totul după U Cluj – Oțelul 4-0: „Am pierdut urât! Aș vrea să prezint scuze”

Speranțele de play-off ale Oțelulului au dispărut după ce gălățenii au fost surclasați de U Cluj, 4-0, în penultima etapă a sezonului regulat. Antrenorul Laszlo Balint a tras concluziile la finalul întâlnirii.
Bogdan Mariș
27.02.2026 | 23:01
Laszlo Balint a spus totul dupa U Cluj Otelul 40 Am pierdut urat As vrea sa prezint scuze
ULTIMA ORĂ
Laszlo Balint a reacționat la finalul partidei U Cluj - Oțelul 4-0. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Oțelul a fost învinsă cu 4-0 pe terenul Universității Cluj în etapa 29 a sezonului regulat din Superliga, iar gălățenii au ratat orice șansă de a evolua în play-off. La final, antrenorul Laszlo Balint a încercat să explice înfrângerea dură suferită pe Cluj Arena, anunțând și care este noul obiectiv al echipei. Fotbaliștii Joao Lameira și Diego Zivulic au tras la rândul lor concluziile după meciul de la Cluj.

Laszlo Balint a anunțat noul obiectiv al Oțelului după ratarea play-off-ului

Gălățenii nu au arătat deloc bine pe Cluj Arena, fiind dominați clar de către gazde, care au reușit să puncteze de patru ori, prin Issouf Macalou, Jovo Lukic, Andrei Coubiș și Mouhamadou Drammeh. Laszlo Balint a vorbit despre eșecul suferit, iar tehnicianul a anunțat și care va fi obiectivul echipei sale în play-out. „O seară urâtă pentru noi, aș vrea să prezint scuze suporterilor. E greu de găsit explicații. Este sport, este fotbal, putem să pierdem, dar e important și maniera în care pierdem.

ADVERTISEMENT

Am pierdut urât, n-a funcționat nimic, am fost foarte vulnerabili. Este foarte important pentru noi să înțelegem importanța momentului, play-out-ul este complicat, prin prisma înjumătățirii punctelor sunt multe echipe apropiate în clasament. La nivel de încredere, grupul de jucători este destul de zdruncinat. 

Eu și în martie (n.r. 2025), când am semnat cu Oțelul, am spus că ne dorim să ne uităm doar în sus, rămân pe aceeași idee. Sunt un tip optimist, dar și un tip realist. Noi avem probleme și nu puține. Trebuie să vedem și configurația play-out-ului și să încercăm să facem punctele necesare încât să eliminăm orice emoții. Eu îmi doresc să ne luptăm pentru locurile 7-8. Sunt 41 de puncte făcute, dacă la începutul sezonului am fi vorbit despre asta, toată lumea ar fi semnat cu două mâini”, a afirmat tehnicianul la TV Digi Sport după meciul pierdut pe terenul Universității Cluj.

ADVERTISEMENT
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în...
Digi24.ro
Cine este Maria Julissa, femeia care ar fi stârnit un adevărat război în Mexic, după uciderea liderului de cartel El Mencho

Ce a declarat Joao Lameira după U Cluj – Oțelul 4-0

Căpitanul Oțelului, Joao Lameira, a avut o prestație ștearsă la Cluj și a încasat un cartonaș galben, din cauza căruia va rata meciul cu Hermannstadt din ultima rundă a sezonului regulat. „Suntem triști, chiar dacă nu mergem în play-off, e important să stăm cât mai sus în clasament.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"O mizerie!" Cristi Munteanu a intrat în direct și nu a iertat, după umilința de la Cluj

Era foarte important pentru noi, acum trebuie să ne resetăm și să dăm tot ce avem mai bun. (n.r. ați fost conduși cu 2-0 la pauză și în meciul cu UTA, dar acum scenariul a fost diferit) Am spus aceleași lucruri în vestiar, dar asta a fost. Trebuie să revedem meciul, să vedem ce am greșit”, a spus portughezul.

Diego Zivulic, avertisment pentru colegi înainte de play-out

Diego Zivulic a transmis un mesaj ferm coechipierilor după înfrângerea suferită la Cluj. „Dacă nu ne trezim, ne așteaptă același scenariu ca Sepsi în sezonul trecut (n.r. retrogradarea în Liga 2). E o înfrângere foarte grea pentru noi, trebuie să câștigăm meciul cu Hermannstadt, altfel va fi foarte greu pentru noi.

ADVERTISEMENT

În play-out nimic nu e ușor, toți care au jucat în play-out știu cât de mare e presiunea acolo, se înjumătățesc punctele, contează foarte mult forma echipei, iar noi acum nu suntem în formă. Trebuie să ne trezim toți, să facem eforturi pentru a câștiga meciul cu Hermannstadt”, a afirmat fundașul croat.

FCSB mai pierde o variantă pentru play-off după U Cluj – Oțelul 4-0....
Fanatik
FCSB mai pierde o variantă pentru play-off după U Cluj – Oțelul 4-0. Cum mai poate campioana să le depășească pe CFR Cluj și FC Argeș
Simona Halep, din nou îndrăgostită? Mesajul cu subînțeles transmis de fosta jucătoare de...
Fanatik
Simona Halep, din nou îndrăgostită? Mesajul cu subînțeles transmis de fosta jucătoare de tenis
Daniele De Rossi șochează înainte de Inter – Genoa: „Chivu pare un fraier”....
Fanatik
Daniele De Rossi șochează înainte de Inter – Genoa: „Chivu pare un fraier”. Cum a comentat eliminarea românului din Champions League
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Scene ireale! Legendarul jucător al României, înjurat în tramvai de o tânără: 'E...
iamsport.ro
Scene ireale! Legendarul jucător al României, înjurat în tramvai de o tânără: 'E vorba de civilizație'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!