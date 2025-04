Laszlo Balint, categoric după Sepsi – Oțelul 0-3: „Nu s-a pus în niciun moment problema câștigătoarei”

chiar la Sfântu Gheorghe și a scăpat de orice emoții privind retrogradarea. , și Samuel Teles au punctat pentru formația lui Laszlo Balint, tehnicianul având în continuare un parcurs perfect pe banca gălățenilor.

Ce a declarat Laszlo Balint după Sepsi – Oțelul 0-3

Samuel Teles a deschis scorul pentru Oțelul la Sfântu Gheorghe cu o reușită din penalty, după un fault comis de Roland Niczuly. Apoi, și a dublat avantajul gălățenilor înainte de pauză. Același Tănasă a stabilit scorul final în minutul 80, cu un șut la colțul lung.

„Puțină lume se gândea la acest parcurs, eu am crezut foarte mult în acești băieți în momentul în care am semnat cu Oțelul, și se demonstrează munca pe care o fac. Am crescut de la săptămână la săptămână în ceea ce privește încredere, moral, nivelul realizărilor.

Faptul că reușim să nu primim gol este o dovadă a muncii și a seriozității lor și a interpretării informațiilor care vin dinspre staff-ul tehnic. Este doar meritul jucătorilor, trebuie să remarc echipa, eu cred că astăzi nu s-a pus în niciun moment problema câștigătoarei. (n.r. Dorinel Munteanu cunoștea atuurile și defectele fiecărui jucător) Așa e, dar noi am pregătit acest meci la fel ca pe oricare altul.

În meciurile anterioare poate au fost anumite momente în care am suferit, astăzi, sincer… Ok, a fost acel șut la 0-0 din care a ieșit un corner, după care am reușit noi să surprindem pe acel contraatac la penalty, dar, în rest, nu-mi aduc aminte o fază cu adevărat periculoasă”, a declarat tehnicianul la finalul partidei, conform .

Laszlo Balint a vorbit despre fotbaliștii care ar putea să o părăsească pe Oțelul: „Sunt convins că vor avea oferte”

Tehnicianul a vorbit și despre situația unor jucători importanți de la Oțelul care ar putea pleca de la echipă în această vară. Este vorba despre , și Frederic Maciel. „Sunt jucători importanți pentru Oțelul, demonstrează calitatea și nivelul de profesionalism în fiecare meci. Se spune că jucătorii care sunt la final de contract nu dau totul.

Acești băieți demonstrează cu vârf și îndesat că sunt profesioniști și că joacă cu sufletul pentru echipă. Legat de modalitatea prin care îi putem păstra, e greu. Sunt convins că vor avea oferte. Eu îmi doresc să rămână cât mai mulți jucători din acest lot”, a transmis tehnicianul.

Oțelul a ajuns la 31 de puncte în clasament și s-a îndepărtat la nouă lungimi de zona barajului cu trei etape înainte de finalul play-out-ului. Pentru gălățeni urmează un duel pe teren propriu contra celor de la Hermannstadt, duminică, 4 mai, de la ora 20:45.