Laszlo Balint cere întăriri înainte de Zorya Luhansk – Universitatea Craiova: „Avem nevoie de mai mulți jucători!”

Universitatea Craiova are parte de un culoar excelent în Conference League, iar „leii” au o șansă uriașă să ajungă în grupele celei de-a treia competiții europene

Lazlo Balint și Ante Roguljic, conferință de presă înainte de Zorya Luhansk – Universitatea Craiova: „Sigur vor fi competitivi”

Laszlo Balint și Ante Roguljic au susținut o conferință de presă înainte de prima manșă din turul trei preliminar al Conference League dintre Zorya Luhansk – Universitatea Craiova.

Ante Roguljic se teme de echipa ucrainiană deși Zorya nu a mai jucat un meci oficial de mai bine de nouă luni de zile: „Este foarte important pentru noi să ne facem jocul. Este o diferență între meciurile oficiale și amicale. Nu au mai jucat de mult, dar sigur vor fi competitivi ținând cont că e un meci important.

Când am venit prima oară am avut parte de 2 accidentări, dar în ultimele 5-6 luni m-am simțit foarte bine și sunt pregătit să dau totul în continuare. Vrem să batem Zorya și vom vedea ulterior”.

Laszlo Balint consideră meciul cu Zorya un examen important pentru Universitatea Craiova: „Se vede că au antrenor olandez”

Laszlo Balint este optimist înainte de meciul cu Zorya, pe care o consideră însă o echipă puternică: „E un examen important pentru noi. Un meci dificil, cu adversar bun, care a trecut prin niște modificări mari de lot și la banca tehnică. Nu au mai jucat de multă vreme, dar nu vrem să cădem în această capcană și să le-am transmis că trebuie să fim la un nivel foarte bun”.

Entuziasmul, dorința jucătorilor și faptul că vor juca pentru Ucraina ar putea schimba calculele de pe hârtie: „Pentru ei poate fi un stimul fantastic și vreau să transmit gândurile mele pentru poporul ucrainean. Echipa lor e compusă majoritar din jucători tineri din Ucraina, care aduce un spirit și vor să joace la un nivel de angajament cât se poate de bun și trebuie să dăm o replică pe măsură”.

Zorya Luhansk este pregătită de tehniciun olandez în vârstă de 52 de ani, pe nume Patrick van Leeuwen, iar ucrainenii practică un fotbal ofensiv: „Le cunoaștem filosofia de joc și se vede că au antrenor olandez. Niciun meci amical nu se compară cu cele oficiale. Noi am făcut analiza doar pe meciurile amicale. Va fi o altă presiune și un angajament”.

Laszlo Balint: „Dorim să obținem un rezultat care să ne permită calificarea în meciul retur”

„Noi suntem în competiție și e clar și noi am rulat niște jucători, dar se pot desprinde anumite aspecte. Și noi am identificat principii de joc ale adversarului. Eu consider că Zorya e o echipă bună, iar noi vom da o replică pe măsură și dorim să obținem un rezultat care să ne permită calificarea în meciul retur.

Ivan este OK. Staff-ul medical și-a făcut pe deplin datoria. E în regulă, chiar dacă mai simte dureri și va juca 100% și sigur o va face foarte bine.

Sunt diferite platforme unde sunt încărcate toate meciurile, am avut și un raport de scouting. Evoluția noastră e decisivă în privința rezultatului meciului. Zorya încearcă o progresie progresivă indiferent de adversar și încearcă să recupereze aproape de poarta adversă”.

Zorya Luhansk s-a întărit cu jucători de la Dinamo Kiev

„E clar că au căutat să se întărească pentru că au plecat mulți jucători, dar acest aspect poate sau nu să reprezinte un avantaj. Tinerețea lor poate fi un factor important în privința spiritul colectiv și faptul că joacă pentru poporul lor.

Cred că acțiunea clubului nostru este firească și transmist solidaritate față de Ucraina. Suntem obligați să jucăm pe un teren neutru, ceea ce ar putea fi un avantaj pentru noi, dar suntem învățați să jucăm într-o atmosferă bună. Nu știu câți suporteri vor fi la meci.

Pe hârtie avem atuuri, dar nu trebuie să credem că vom avea un meci ușor și că perioada lor de inactivitate e o vulnerabilitate. Pot fi transformate foarte ușor în atuuri. Statistica spune una, dar jocul sunt sigur că va sta sub semnul echilibrului”.

Laszlo Balint cere eficiență și pragmatism în defensivă și în atac: „Ei cu siguranță își vor crea ocazii”

Laszlo Balint a declarat că Sergiu Hanca ar putea fi titular la Universitatea Craiova: „Hanca e o certitudine și vedem în ce măsură va juca de la început. Are experiență și sigur va ajuta echipa indiferent de minutele jucate.

Trebuie să fim eficienți la finalizare cât și defensiv. La ultima partidă nu am reușit să fim eficienți nici apărare, nici în ofensivă. Ei cu siguranță își vor crea ocazii. Depinde de concentrarea lor, de deciziile lor, pentru că sunt fracțiuni de secundă. Am mare încredere în băieți și sunt conștienți că e o oportunitate pentru noi.

Nici nu m-a interesat eventualul adversar și e important să trecem de acest scop. Mai avem multe obstacole până atunci. Cu toții ne dorim, dar suntem conștienți de dificultatea acestui parcurs. Nu e niciun adversar de neglijat.

E o discuție pe care am avut-o încă de la început. Dacă vrem să luptăm pe mai multe fronturi e nevoie de mai mulți jucători”, a declarat Laszlo Balint înainte de Zorya Luhansk – Universitatea Craiova.