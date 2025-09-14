Sport

Laszlo Balint, descumpănit după Oțelul Galați – FC Botoșani 0-1: „Am fost peste ei la toate capitolele”

Laszlo Balint a fost extrem de dezamăgit după ce, în opinia sa, Oțelul a pierdut în fața lui FC Botoșani nemeritat. Ce a spus atrenorul gălățenilor la finalul partidei
Ciprian Păvăleanu
14.09.2025 | 19:30
Laszlo Balint, dezamăgit după un nou eșec pe banca Oțelului. Foto: Sportpictures.eu

Oțelul Galați a cedat pe teren propriu în fața lui FC Botoșani, după ce trupa lui Leo Grozavu a dat lovitura în minutul 40 prin Sebastian Mailat. Laszlo Balint este de părere că echipa sa ar fi meritat victoria, așa cum o arată toate statisticile, iar faptul că Oțelul nu s-a ales cu nimic din această etapă nu face decât să-l demoralizeze.

Laszlo Balint, dezamăgit de rezultatul din Oțelul Galați – FC Botoșani: „Nu câștigă mereu echipa care merită”

Laszlo Balint consideră că Oțelul Galați a fost peste FC Botoșani și că ar fi meritat victoria, însă, din păcate pentru ei, nu s-au ales cu nimic din această întâlnire. Gălățenii au ratat și o lovitură de la 11 metri, iar portarul Anestis a fost din nou într-o zi de grație:

„Dezamăgirea e mare și în staff și în birou. S-a demonstrat azi (n.r. – 14 septembrie) că în fotbal nu câștigă echipa care merită. Noi am avut bară și a intrat mingea în teren, ei au avut bară și a intrat în poartă. M-am uitat pe statistică și suntem peste ei la toate capitolele în afară de faulturi. Au știut să fragmenteze jocul. Nu avem nici jucători foarte agresivi să facă astfel de faulturi.

Trebuie să strângem rândurile. Nu suntem mulțumiți de situația din clasament, de punctele pe care le avem. Ne pare rău pentru suporterii care ne-au susținut. A fost una din acele zile în care dezamăgirea e mare și pentru noi și pentru suporteri”, a spus antrenorul Oțelului Galați, conform Digi Sport.

Laszlo Balint a explicat cum a ales executantul pentru lovitura de la 11 metri: „Mi-au confirmat că dezechilibrează portarul”

Balint l-a desemnat pe Patrick pentru executarea de penalty-uri, însă fotbalistul din Capul Verde nu a reușit să îl învingă pe grecul Anestis, care a parat de două ori la faza loviturii de pedeapsă. Antrenorul gălățenilor a dezvăluit cum i-a încredințat această responsabilitate:

„Patrick a fost primul pe lista executanților de penalty, am discutat inclusiv cu portarii. Când exersăm la antrenamente, mi-au confirmat că stilul său dezechilibrează portarul. Echipa a încercat. Nu am reușit să facem chiar tot ce ne-am propus în planul tactic. Trebuie să ridicăm capul din pământ și să pregătim cât mai bine etapa următoare.

O să întâlnim cea mai în formă echipă din SuperLiga. Și Botoșani e o echipă revelație. Face lucrurile simple foarte bine. Nu ne-au pus niciun fel de probleme, dar am pierdut. Tocmai d-asta dezamăgirea e mare”, a mai spus Laszlo Balint.

