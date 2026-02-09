Laszlo Balint, dezamăgit de elevii săi după Oțelul – FCSB 1-4: „Greșelile personale ne-au costat”. Zivulic a acuzat arbitrajul: „Sunt frustrat!”

ADVERTISEMENT

Oțelul a primit vizita celor de la FCSB în etapa 26 din SuperLiga. Echipa moldavă s-a văzut învinsă categoric la final. Cum au reacționat antrenorul Laszlo Balint, dar și Diego Zivulic, jucătorul eliminat în repriza secundă.

Laszlo Balint, dezamăgit de felul în care Oțelul a pierdut cu FCSB

Oțelul a avut o perioadă extrem de încărcată din cauza drumurilor lungi făcute pentru fiecare meci din etapele recente. Echipa lui Laszlo Balint a sperat însă la un rezultat pozitiv cu FCSB, jucând acasă, în fața propriilor fani.

ADVERTISEMENT

FCSB a plecat cu toate cele 3 puncte după ce a învins cu 4-1. Antrenorul moldovenilor, , și-a vărsat dezamăgirea față de cum s-au prezentat jucătorii săi.

„La scorul acesta nu știu dacă mai sunt foarte multe lucruri de comentat. Au fost câteva momente care au influențat scorul final și direcția în care s-au dus punctele. În primul rând, cred că în prima repriză greșelile personale ne-au costat.

ADVERTISEMENT

Sunt un pic preocupat de modul în care am gestionat momentele de după ce am deschis scorul. Noi în general, pe teren propriu, eram bine când deschideam scorul. Am făcut greșeli care au fost taxate acum. Ambele goluri s-au luat pe greșeli individuale în prima repriză apoi a venit eliminarea lui Zivulic.

ADVERTISEMENT

Discutasem cu băieții la pauză că am mare încredere că putem pune presiune pe adversar, să marcăm un gol sau goluri. Să joci împotriva FCSB-ului în 10 oameni… Este greu. Când ești în inferioritate, orice strategie alegi, o echipă precum FCSB, cu foarte multă calitate individuală, te taxează.

E un rezultat dureros, poate prea aspru ca scor. E un moment greu pe care trebuie să îl gestionăm bine. Avem o săptămână grea, mergem la Cluj, jucăm cu Universitatea în Cupă, apoi în campionat. Suntem obligați să ne revenim”, a spus Laszlo Balint.

ADVERTISEMENT

Diego Zivulic a contestat arbitrajul după Oțelul – FCSB 1-4

Diego Zivulic și-a lăsat echipa la greu. Fotbalistul de 33 de ani După meci, acesta a explicat ce s-a întâmplat de fapt, criticând arbitrajul.

„După ce au început ei mai bine meciul, noi am revenit și am condus cu 1-0. Dar, din păcate am făcut două greșeli și am intrat la pauză în dezavantaj. S-a întâmplat ce s-a întâmplat! Din păcate am luat cartonaș roșu și sunt dezamăgit și frustrat! Nu a fost intenție deloc, asta pot să vă spun.

M-am dus cu piciorul, prin exterior, dar când am aterizat cu talpa l-am călcat pe Bîrligea. Arbitrul nici măcar nu fluierase fault. Ce pot să mai spun? Știu că a fost contact, că m-am dus acolo să scot mingea, dar intenția mea nu a fost să îl accidentez.

La Botoșani, la ultimul meci, același lucru a fost! Când am fost călcat, nici măcar galben nu s-a dat! Nu știu cum au făcut arbitri de au gândit așa! Am condus cu 1-0 și am avut controlul, dar am făcut două greșeli la centrul terenului, iar apoi am luat gol din fază fixă. Apoi, cartonașul roșu a contat enorm la cum a decurs jocul.

Dacă vrei să câștigi pe teren propriu cu echipe care au buget mai mare ca tine, atunci trebuie să dai 100%. Din păcate, astăzi nu am fost la un nivel foarte bun.

Mai sunt 4 meciuri până la sfârșitul sezonului regulat și vom face totul să ne batem până în ultima clipă (n.r. pentru calificarea în play-off)”, a declarat Diego Zivulic, la flash-interviu.