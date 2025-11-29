Laszlo Balint, discuție tensionată cu arbitrul Iulian Călin după Dinamo – Oțelul 1-0: „Asta i-am spus”

ADVERTISEMENT

Seria de patru partide fără eșec a celor de la Oțelul s-a încheiat pe Arena Națională, unde echipa lui Laszlo Balint a cedat cu 0-1 contra lui Dinamo. După fluierul de final al lui Iulian Călin, Laszlo Balint a purtat o discuție cu „centralul”, căruia i-a reproșat anumite aspecte. Tehnicianul a dezvăluit la finalul meciului ce i-a spus arbitrului.

Ce a declarat Laszlo Balint după Dinamo – Oțelul 1-0

Unicul gol al partidei dintre Dinamo și Oțelul a fost înscris în prima repriză de căpitanul gazdelor, Cătălin Cîrjan, care a punctat cu o lovitură de cap de la aproximativ 15 metri, după o centrare a lui Ikoko. Laszlo Balint a analizat jocul de pe Arena Națională. „Cred că am făcut o partidă foarte bună. Vreau să îi felicit pe băieți pentru că nivelul jocului nostru a fost bun. Am intrat puțin mai greoi în meci și Dinamo a avut control, chiar dacă n-a avut situații de poartă, a controlat posesia.

Apoi am reglat, am știut cum să ducem posesia lui Dinamo într-o anumită zonă, să-i forțăm să joace cu minge lungă sau să greșească. Eu consider că am dominat autoritar a doua repriză, am avut și câteva situații mari de a marca. Până la urmă, rămânem cu nimic din acest meci, dezamăgiți, la începutul unei săptămâni foarte grele pentru noi. Îmi felicit băieții pentru efortul depus”, a afirmat tehnicianul, conform .

Ce i-a reproșat Laszlo Balint lui Iulian Călin

La final, Laszlo Balint a purtat o discuție cu „centralul” partidei, Iulian Călin. „I-am reproșat că a permis foarte multe trageri de timp. A fost o discuție civilizată, i-am spus că asta am simțit de pe bancă, în ultimele 20 de minute mi s-a părut că a permis foarte multe trageri de timp. La un moment dat a stat un minut doar ca să se permită să se facă înlocuirea, trebuia să dea drumul la joc. Și noi am jucat în 10 oameni aproape două minute când Pedro Nuno a ieșit accidentat.

E un arbitru pe care-l respect, până la urmă nu au fost decizii foarte grele, chiar dacă la începutul jocului s-a transmis că această partidă s-a jucat fără VAR. Una peste alta, cred că faptul că Dinamo s-a folosit de absolut toate mijloacele în ultimele 15-20 de minute ca să își atingă scopul spune multe despre prestația noastră. Îi respectăm, consider că nivelul jocului lui Dinamo îi îndreptățește să spere la câștigarea campionatului în acest sezon”, a spus antrenorul gălățenilor la finalul .

Laszlo Balint a comentat posibilele efecte ale „Legii Novak”

. În cazul în care legea va fi promulgată de președintele Nicușor Dan, echipele de fotbal vor fi nevoite să joace în permanență cu cel puțin 5 sportivi români, iar acest lucru ar putea reprezenta o mare problemă pentru Oțelul, echipă care se bazează foarte mult pe fotbaliștii străini.

„Deocamdată este o lege care nu este aprobată. În momentul în care o să fie aprobată, e clar că la nivel de club va trebui să existe o analiză. Nu aș vrea să mă pronunț, dar sunt jucători străini, inclusiv la noi, care au contracte multi-anuale, ori această lege s-ar reflecta destul de drastic și în bugetele cluburilor. Nu știu dacă suntem singurii în această situație”, a declarat Laszlo Balint pentru sursa menționată.