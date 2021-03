Laszlo Balint, după eşecul cu FCSB: „N-am fi meritat un punct. Victoria nu poate fi pusă la îndoială“

UTA Arad a pierdut 0-1 meciul cu FCSB din etapa a 27-a din Liga 1. În urma acestui rezultat, FCSB se distanţează la 3 puncte de CFR, care joacă duminică, de la ora 20:30, contra Astrei. Laszlo Balint, antrenorul arădenilor, a …

Laszlo Balint, sincer după înfrângerea cu FCSB: „Victoria nu poate fi pusă la îndoială“

„Pentru mine e foarte deranjant că pe o situaţie analizată, am primit gol de la unul dintre cei mai scunzi jucători de pe teren: Moruţan, care marchează cu capul, de undeva de la 11 metri, de pe picioare. E o naivitate de-a noastră, cum au fost destul de multe pe parcursul jocului, pentru că i-am lăsat pe cei de la FCSB, cel puţin în a doua repriză când am şi riscat, dar i-am lăsat să-şi creeze foarte multe ocazii. Una peste alta, analizând tot ce s-a întâmplat pe parcursul meciului, victoria nu poate fi pusă la îndoială pentru cei de la FCSB. Şi îi felicit pentru obţinerea celor 3 puncte.

La noi rămâne din nou acest regret că nu putem să bifăm încă o victorie în acest sezon de Liga 1 pe propriul stadion, indiferent de ce adversar vorbim. Asta ne dorim la fiecare joc, să încercăm, în primul rând, să ne ridicăm nivelul jocului, şi, în al doilea rând, să bifăm şi un rezultat bun.

Până la marcarea golului şi până la eliminare, eu cred că jocul a fost echilibrat, chiar dacă n-am reuşit să ne creăm foarte multe ocazii, dar nici cei de la FCSB nu au reuşit acest lucru. Sunt convins că, dacă am fi rămas 11 contra 11 şi nu am fi făcut acea greşeală de la golul primit, şi a doua repriză ar fi arătat cu totul altfel.

Laszlo Balint: „Lipsa de experienţă l-a trădat pe Isac. Feşnic putea să nu arbitreze în litera regulamentului“

Nu neapărat tinereţea (n.r. – l-a trădat pe Isac la al doilea galben), pentru că şi FCSB are foarte mulţi jucători tineri. Cred că l-a trădat lipsa de experienţă, pentru că, în momentul în care ai un cartonaş galben şi ştii că eşti expus, nu mai procedezi de maniera asta. Dar, până la urmă, cred eu că Horaţiu Feşnic (n.r. – arbitrul central) ar fi putut să interpreteze acea fază nu neapărat în litera regulamentului. Pentru că litera regulamentului spune clar că este avertisment. Poate dacă ar fi arbitrat un pic în spiritul jocului, cum de multe ori arbitrii care ne arbitrau pe noi, cei din generaţia mea, o făceau, probabil că acel moment ar fi fost evitat.

Chiar pregătisem schimbare la pauză, să-l feresc de un eventual risc de eliminare. Din păcate, nu am mai ajuns la pauză şi am rămas în inferioritate. Şi când rămâi în inferioritate împotriva unei echipe ca FCSB, noi ne-am dorit foarte mult, pentru că nu mai aveam ce să apărăm, ne-am dorit să împingem puţin, am încercat să facem şi pressing, de câteva ori cu succes în a doua repriză.

Laszlo Balint: „Din fericire, am evitat o nouă umilinţă“

Dar, bineînţeles, au apărut spaţiile pentru cei de la FCSB şi atunci, categoric, au apărut şi ocaziile. Din fericire pentru noi, ca să evităm o altă umilinţă, scorul a rămas doar 1-0, pentru că a doua repriză cei de la FCSB s-au jucat cu ocaziile.

Da, e adevărat, am fi putut să marcăm la ultima fază, dar acea egalare ne-ar fi adus un punct cumva nemeritat, după aspectul ocaziilor. Ca ambiţie, ca dorinţă a jucătorilor meci, cred că ar fi fost un punct pe deplin meritat, dar după aspectul jocului, nu cred că am fi meritat un punct.

Important e să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut în perioada următoare. Ne aşteaptă o deplasare dificilă. Nici trei zile să jucăm cu o altă pretendentă la câştigarea campionatului şi apoi avem o perioadă de întrerupere în care sper să mai reglăm anumite aspecte.

Laszlo Balint: „Campionatul să-l câştige echipa care merită“

FCSB şi CFR sunt două echipe de profil diferit care îşi propun acelaşi obiectiv. CFR e o echipă a cărei structură de lot presupune mulţi jucători experimentaţi şi de calitate, în timp ce la FCSB predomină tinereţea, entuziasmul, vitalitatea. Se vede, au o dinamică foarte bună. Sper să câştige campionatul echipa care merită“, a declarat Laszlo Balint la finalul meciului.