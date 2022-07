Laszlo Balint explică de ce i-a exclus din lot înainte de meciul cu Vllaznia pe Vînă și Nistor: „E o decizie benefică pentru grup”. Video

FANATIK a anunțat în exclusivitate înainte de meciul retur cu FK Vllaznia din turul doi al Conference League, iar antrenorul a oferit mai multe lămuriri.

Laszlo Balint, mesaj acid după ce i-a exclus definitiv pe Ionuț Vână și Dan Nistor: „Jucătorii trebuie să aibă atitudinea corectă”

Laszlo Balint nu are de gând să revină asupra deciziei, antrenorul fiind nemulțumit de atitudinea celor doi la antrenamente și în timpul meciurilor: „Nu vreau să insist foarte mult asupra acestui detaliu, dar consider că această decizie este una benefică pentru grup. V-am spus că pentru mine este foarte important ca jucătorii să aibă atitudinea corectă în primul rând față de meseria lor și în al doilea rând față de grup și de clubul care îi plătește.

Trebuie să subliniez această idee. Indiferent ce se întâmplă în momentul în care ieșim de pe teren, trebuie să avem tăria se ne uităm ochi în ochi”.

Antrenorul celor de la Universitatea Craiova nu ia în calcul decât victoria, însă consideră că albanezii pot pune probleme: „O partidă importantă pentru clubul nostru și trebuie să conștientizăm acest lucru. Abordăm cu încredere manșa retur și sunt conștienți de calitatea noastră și de armele adversarului. Vreau să cred că împreună vor face tot posibilul să ne punem aceste calități în valoare, fără să omitem capacitatea echipei din Albania, care am văzut că are doi atacanți foarte puternici”.

Balint le reproșează jucătorilor săi lipsa de eficiență în fața porții: „Nu am luat decizia potrivită pentru a marca mai multe goluri”

Laszlo Balint e sigur că Universitatea Craiova ar fi trebui să câștige meciul din Albania la mai multe goluri diferență dacă jucătorii săi ar fi fost mai pragmatici: „În manșa tur am avut destul de multe ocazii și nu am luat decizia potrivită pentru a marca mai multe goluri.

Îmi doresc să fim mai eficienți și mai pragmatici pentru că și în Albania au fost două-trei momente psihologice foarte importante. Și reacția după golul primit a fost foarte bună. La un minut am avut penalty clar neacordat la Baiaram”.

Antrenorul „leiilor” acuză deplasarea obositoare din Albania și jocul prestat în a doua repriză cu Universitatea Cluj: „Au fost câteva zile grele. Nu e ușor mai ales la un club precum Universitatea, în momentul în care treci printr-o repriză precum cea pe care am avut-o noi la Mediaș. Este important însă că am tras învățămintele de rigoare. Cauzele sunt multiple, nu e cazul să detaliem acum. Important este să înțelegem responsabilitatea pe care o poartă fiecare în acest club și să nu se repete experiența”.

Sergiu Hanca și Rivaldinho mai au până când vor debuta pentru Universitatea Craiova

FANATIK , însă atât brazilianul cât și Sergiu Hanca mai are de tras până când vor debuta la Universitatea Craiova: „Am discutat cu Sergiu, cu Riva și sunt doi băieți care abia așteaptă se debuteze. Au venit cu un entuziasm și motivație foarte bună. Așteptăm să fie pregătiți pentru că sunt doi jucători care vor ajuta echipa.

Sergiu e la un nivel un pic mai bun din punct de vedere fizic, pentru că s-a antrenat cu echipa și probabil el va fi apt mai repede decât Rivaldinho”.

Laszlo Balint nu are nicio victorie în trei meciuri pe banca Universității Craiova, însă face tot ce îi stă în putere pentru ca echipa să aibă rezultate: „Categoric sunt semieșecuri. Ne-am fi dorit să le câștigăm pe toate și asta a fost abordarea. Au fost diferiți factori și încercăm să remediem problemele.

Nu e neapărat odihnitor somnul meu de când am venit la Universitatea Craiova pentru că îmi doresc foarte mult și am spus că voi munci de dimineață până dimineață dacă e nevoie. Au fost zile și nopți în această perioadă în care am muncit foarte mult”.

Laszlo Balint nu se teme de demitere în cazul ratării calificării: „Fiecare meci are presiunea lui”

Mihai Rotaru ar putea lua o decizie drastică în cazul în care Universitatea Craiova nu se va califica în dauna celor de la Vllaznia, iar Laszlo Balint e conștient că e o presiune mare pe umerii săi: „Nu sunt la curent legat de acest aspect. Fiecare meci are presiunea lui. Urmează un alt meci foarte important cu Rapid. Trebuie să știm să o gestionăm și trebuie să fim recunoscători că suntem la acest nivel.

Știu că lumea are pretenții, că nu are răbdare, dar eu pot să vă garantez e că îmi voi sacrifica fiecare strop de energie și o să muncesc cât pot eu de mult și bine pentru ca echipa să aibă rezultate”.

Balint a schimbat la meciul din Albania nu mai puțin de opt jucători față de meciul din campionat, iar antrenorul a explicat că va face în continuare modificări importante: „În acest moment al sezonului rotația jucătorilor este firească. Jucăm din trei în trei zile și am avut parte de o deplasare lungă și dificilă în Albania”.

Laszlo Balint mai așteaptă transferuri la Universitatea Craiova: „Există o listă de jucători pe care îi urmărim”

Laszlo Balint a mărtursit că Universitatea Craiova caută în acest moment un decar, însă orice jucător valoros este binevenit: „Vrem în continuare jucători dacă pot ajuta echipa. Există o listă de jucători pe care îi urmărim, chiar și în acea zonă a terenului, dar în acest moment nu pot să dau foarte multe detalii. E important să vedem îmbunătățiri la nivelul lotului în perioada următoare și e important că cei din conducere conștientizează acest lucru”.

Noul antrenor al Craiovei nu se gândește la prelungiri sau lovituri de departajare și a vorbit despre problemele din apărare: „Nu vom exersa loviturile de la 11 metri. Nu vreau să mă gândesc la altceva. Indiferent cum aș fi abordat aceste meciuri la nivelul fundașilor centrali nu avea cum să fie o formulă sudată. Au fost doar două meciuri”.