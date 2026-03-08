Laszlo Balint, extrem de frustrat după ce Oțelul a avut trei oameni eliminați în meciul pierdut contra lui Hermannstadt: „Este grav! Nu e în totalitate vina noastră”

ADVERTISEMENT

Oțelul a avut o evoluție extrem de palidă în meciul cu Hermannstadt, pierdut cu 0-2. Misiunea gălățenilor s-a complicat serios în prelungirile primei reprize, la scorul de 0-0, când Ștefan Bană a primit al doilea cartonaș galben. Repriza secundă a fost una teribilă pentru Oțelul, care a încasat două goluri, iar alți doi fotbaliști, Diego Zivulic și Paul Iacob, au fost eliminați. Laszlo Balint a tras concluziile la finalul întâlnirii.

Reacția lui Laszlo Balint după ce trei jucători de la Oțelul au fost eliminați în partida cu Hermannstadt

Oțelul a fost dominată de Hermannstadt în prima repriză a meciului de la Galați, iar în prelungiri, gălățenii au rămas în zece oameni. Ștefan Bană a primit două cartonașe galbene în decurs de 8 minute, cel de-al doilea fiind unul controversat, deoarece a fost acordat la scurt timp după ce gălățenii solicitaseră un fault.

În partea secundă, după ce Hermannstadt a deschis scorul prin Aurelian Chițu, Diego Zivulic a văzut direct cartonașul roșu pentru o intrare dură asupra lui Florescu. Apoi, la scurt timp după ce Cristian Neguț a făcut 2-0, , Paul Iacob fiind cel eliminat. „Zi neagră pentru noi! Pe lângă înfrângere, parcă din primele minute meciul a decurs de o manieră neagră pentru noi.

Nici jocul nu a funcționat și a venit acel roșu al lui Bană, care a venit după un fault clar neacordat la Ciobanu. Nu vreau să comentez arbitrajul, pentru mine este o premieră negativă și foarte greu întâlnești un asemenea meci în care echipa gazdă are trei goluri anulate și apoi trei eliminări. Cea mai mare problemă e că terminăm sezonul regular de o asemenea manieră”, a declarat Laszlo Balint la final, conform .

Oțelul debutează în play-out cu lotul decimat

Pe lângă cei trei jucători eliminați, Oțelul a rămas și fără Patrick, care s-a accidentat în prima repriză, așadar gălățenii vor avea probleme serioase de lot pentru startul play-out-ului. În prima etapă, . Laszlo Balint a analizat situația lotului, iar tehnicianul a revenit și asupra celor trei eliminări.

„Suntem subțiri, cred că avem cel mai redus numeric lot. Eu cred că nu e deloc ușor de gestionat. Eu sunt aici și voi lupta până la final indiferent de ce se întâmplă. Înjumătățirea punctelor este nedreaptă pentru noi, sunt puncte câștigate. Diferența se reduce drastic și primul meci din play-out capătă o importanță foarte mare.

Și dacă va trebui să jucăm cu copii, eu promit că băieții o să lupte. Au fost situații similare și la Debeljuh, la fel ca la Bană, dar nu s-a acordat cartonaș galben. Repet, nu vreau să comentez arbitrajul, dar această limitare de opțiuni pentru meciul viitor este gravă și nu este în totalitate vina noastră”, a spus tehnicianul după .