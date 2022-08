Laszlo Balint încă suferă după demiterea de la Universitatea Craiova: „Gust amar! Dezamăgirea va fi greu de șters”

Fostul antrenor al oltenilor a povestit cum a primit vestea demiterii, despre care FANATIK că era inevitabilă.

Laszlo Balint încă suferă după demiterea de la Universitatea Craiova

după despărțirea de Universitatea Craiova și a dezvăluit cum a primit vestea demiterii imediat după un antrenament, când a fost chemat în biroul lui Marian Copilu:

„Categoric neplăcut și gustul amar al acestei dezamăgiri cauzate de demiterea de la Craiova este și acum și cred că va fi greu de șters, pentru că reușisem o victorie foarte importantă pentru club în derby-ul cu rivala din oraș.

Eu cred că era o victorie care debloca într-o oarecare măsură situația, pentru că exista o lipsă de încredere în urma anumitor rezultate. Inclusiv acel meci din Polonia cu Zorya. Am făcut un joc destul de modest.

Deblocase situația. A doua zi după meci, în momentul în care am ajuns la baza de pregătire, i-am văzut pe jucători. Erau, nu neapărat euforici, dar erau foarte bine dispuși. Era normal!”.

„Starea de spirit după o victorie este una specială. Chiar aveam foarte mare încredere că putem să folosim bine zilele premergătoare returului cu Zorya. Aveam mare încredere că putem să întoarcem rezultatul și să ne calificăm, dar asta a fost. M-au demis.

Decizia am simțit-o în momentul în care l-am văzut pe Marian Copilu, directorul sportiv. Mi s-a comunicat imediat după antrenament.

M-a rugat Marian să mergem în birou la el. Asta a fost situația. Nu m-am cramponat de nimic din contract pentru că până la urmă clubul nu a avut niciun argument contractual, să spunem juridic, de care să se lege la această demitere. Dar am considerat că dragoste cu sila nu se poate. Mai departe au fost discuțiile legate strict de hârtia de reziliere și asta a fost”, a mai spus Laszlo Balint, conform .

„Am încercat și eu să-mi explic!”

„Clauză în ceea ce privește rezilierea unilaterală din partea clubului era doar la data de 14 noiembrie. Eu am acceptat această clauză care se referea la poziția în clasament și numărul de puncte față de primul loc. Adică clubul ar fi avut dreptul de a rezilia unilateral contractul în cazul în care distanța față de primul loc ar fi fost mai mare de nouă puncte.

Pentru că atunci era întreruperea cauzată de Campionatul Mondial și probabil că era un termen în care munca mea ar fi fost evaluată în ceea ce privește numărul de puncte acumulat în clasament.

Legat de Conference n-am avut nicio clauză. Am avut un bonus, e adevărat, dar nicio clauză care să permită clubului să rezilieze unilateral contractul în cazul unei necalificări”, .

„Am încercat și eu să-mi explic. Am încercat în primul rând să-mi fac o autoanaliză, să încerc să găsesc anumite aspecte la care aș fi putut să fiu mai bun. De greșit, greșim cu toții. Aș fi ipocrit să spun că am făcut toate lucrurile impecabil la Craiova.

Mi-aș fi dorit și eu mai mult decât oricine să avem rezultate mai bune și să avem mai multe puncte în clasament. Până la urmă, echipa era în Conference, se calificase după primul tur, avea șanse reale să treacă și de Zorya.

Mi-aș fi dorit și eu ca echipa să arate altfel la exprimare, dar și aici au fost multe aspecte care au influențat acest lucru.

Una peste alta, eu tot ce pot să spun e că sunt cu conștiința împăcată pentru că, așa cum am spus la conferința de prezentare, am mers acolo să muncesc și am făcut acest lucru de dimineață până seara. Chiar am muncit foarte mult la Craiova și mi-am dorit foarte mult să reușesc”, a mai spus fostul antrenor al oltenilor.