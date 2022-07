Laszlo Balint, îngrijorat înainte de Universitatea Craiova – Rapid: “Plecarea lui Gustavo ne lasă descoperiți”

Partida Universitatea Craiova – Rapid București este programată duminică, de la ora 20:15, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Plecarea lui Gustavo înaintea confruntării cu formația antrenată de Adrian Mutu îl îngrijorează pe tehnicianul oltenilor, Laszlo Balint.

Laszlo Balint anunță plecarea lui Gustavo înaintea derby-ului Universitatea Craiova – Rapid București: „Putea rezolva anumite meciuri”

din partea unui clubului din prima ligă a Iranului, pentru Gustavo. Mijlocașul a semnat cu FC Tractor înaintea partidei cu Rapid București, iar Laszlo Balint a declarat că brazilianul este o pierdere importantă pentru olteni.

„Nu sunt probleme medicale majore, dar plecarea lui Gustavo ne lasă descoperiţi. Gustavo este un jucător cu experienţă, care ştia ce înseamnă acest club, jucător important, care putea rezolva anumite meciuri. Rivaldinho nu are drept de joc, avem şi doi suspendaţi, Mateiu şi Bancu”, a spus Laszlo Balint.

„Cine va intra, indiferent de experienţă şi vârstă, sunt convins că va avea atitudinea corectă. Voi încerca să aliniez o formulă optimă pentru a încerca să câştigăm. Vreau să câştigăm cu Rapid, apoi, pas cu pas, pe termen mediu şi lung, sunt sigur că vom cunoaşte satisfacţii”, a mai spus antrenorul oltenilor.

Laszlo Balint: „O să ne axăm pe ce vom face noi, încât să câştigăm toate punctele. Ştim că e un meci special pentru noi şi pentru fani”

Laszlo Balint este convins că va fi spectacol atât pe teren, cât și în tribunele stadionului „Ion Oblemenco”, la partida Universitatea Craiova – Rapid București. Tehnicianul oltenilor a declarat că formația din Bănie va avea un meci dificil împotriva trupei lui Adrian Mutu.

„Rapid este o echipă bună şi vom avea momente grele, de aceea avem nevoie de aportul fanilor. Nu e un duel între Balint şi Mutu, ci unul între două echipe puternice. Sunt convins că va ieşi un spectacol pe teren şi în tribune”, a mărturisit Laszlo Balint.

„Este un meci dificil pentru noi, contra unei echipe care a demonstrat că este într-o formă bună. Rapid a bifat transferuri importante, îşi propun destul de mult, este emulaţie acolo. O să ne axăm pe ce vom face noi, încât să câştigăm toate punctele. Ştim că e un meci special pentru noi şi pentru fani”, a declarat tehnicianul „Științei”.

Calificarea în turul trei preliminar din Conference League le-a ridicat moralul oltenilor: „Dorința noastră este la nivel maxim”

Universitatea Craiova a obținut calificarea în pe „Ion Oblemenco”, după o victorie categorică în fața celor de la Vllaznia, scor 3-0. Laszlo Balint a declarat că jucătorii „alb-albaștrilor” își doresc să câștige cele trei puncte din confruntarea cu Rapid București.

„Victoria cu Vllaznia a însemnat calificarea, dar şi o confirmare a lucrurilor de care suntem capabili. Am avut atitudine bună, am fost perseverenţi, am avut răbdare şi fotbalul ne-a răsplătit. Rezultatul a venit ca o consecinţă a exprimării şi asta vreau să văd şi mâine. Dorinţa noastră este la nivel maxim”, a încheiat Laszlo Balint.