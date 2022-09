Laszlo Balint, lucrat de jucători la Universitatea Craiova? Cum a răspuns Gyuszi acuzelor lansate de Vasile Miriuță

Prima înfrângere suferită de CS U Craiova în Superliga României sub comanda lui Mirel Rădoi, 0-1 pe terenul lui Hermannstadt, a declanșat unele declarații acuzatoare la adresa jucătorilor grupării din Bănie. Vasile Miriuță a afirmat că fostul antrenor al oltenilor, Laszlo Balint, ar fi fost demis din cauza fotbaliștilor din lot.

Vasile Miriuță, acuzații grave către jucătorii Universității Craiova

“Clar l-au lucrat anumiţi jucători, e clar! Fără doar şi poate, am auzit că jucătorii… dar nu mai contează. Craiova arată bine acum, putea să se califice în grupele Conference League”, a spus Miriuță într-o emisiune a canalului Prima Sport.

Gyuszi Balint a fost pus pe liber imediat după victoria din derby-ul cu rivala locală, FC U Craiova, cu scorul de 2-1, și înlocuit cu .

Bilanțul lui Balint în cele șapte partide petrecute pe banca Universității în toate competițiile a fost de două victorii, trei remize și și două eșecuri.

Laszlo Balint refuză ideea că ar fi fost lucrat de jucători

Înlocuitorul său, Mirel Rădoi, a disputat șase meciuri, în care a înregistrat trei succese, o înfrângere și două remize în dubla cu Hapoel Beer-Sheva din playoff-ul Conference League, terminat cu eliminarea Craiovei.

Liber de contract în prezent, Balint a mărturisit că rezultatele recente ale Universității nu ar trebui interpretate ca un răspuns diferit al jucătorilor sub bagheta unui alt antrenor.

“Refuz să cred asta. Orice schimbare de antrenor produce un impact, la nivel mental. Și acest lucru s-a văzut. La trei zile după înlăturarea mea, echipa s-a comportat foarte bine și a obținut o victorie contra lui Zorya și s-a calificat în playoff-ul Conference League”, a spus brașoveanul de 43 de ani într-o emisiune a postului

“Am simțit că mulți au jucat și pentru mine”

În același timp, Laszlo Balint a declarat că nu s-a considerat “lucrat” cumva de un nucleu de jucători de la Universitatea: “Nu am simțit acest lucru, ba chiar la meciul împotriva celor de la FC U Craiova, derby-ul după care am fost înlăturat, am simțit că mulți jucători au jucat și pentru mine. Și s-a văzut la final, la bucurie. Până la urmă sunt jucători profesioniști.”

După eșecul de ieri pe terenul lui Hermannstadt, CS U Craiova va juca împotriva , luni, 5 septembrie, de la ora 21:30.