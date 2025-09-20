Laszlo Balint, mândru de ce a văzut la jucătorii săi după Oțelul – Universitatea Craiova 1-0: „Jos pălăria!”

, scor 1-0, în etapa a 10-a din SuperLiga. Cum a reacționat Laszlo Balint la finalul duelului în care a oprit seria de invincibilitate a oltenilor.

Laszlo Balint, mândru de ce a văzut la jucătorii săi după Oțelul – Universitatea Craiova 1-0

, Laszlo Balint s-a arătat extrem de mulțumit de faptul că jucătorii săi au avut o evoluție consistentă. Antrenorul gălățenilor speră că forma bună a echipei va continua și în etapa a 11-a, când Oțelul se va deplasa pe Arena Națională pentru duelul cu FCSB.

„Sunt mulțumit după acest duel. Echipa a arătat bine, iar această victorie a venit în urma unei evoluții consistente. E drept, am fost împinși mai aproape de careul nostru, dar e normal, am jucat împotriva liderului. Craiova are o putere ofensivă foarte bună pentru ceea ce înseamnă SuperLiga.

Aș vrea să punctez atitudinea băieților, spiritul lor. Jos pălăria pentru băieți! Sunt 3 puncte importante, venite într-un moment nu tocmai ușor pentru noi. Rămânem echilibrați și conștientizăm ce avem de făcut ca să menținem linia. Dorința mea este să eliminăm aceste evoluții oscilante și să menținem nivelul.

„Îi lăsăm pe băieți să savureze această victorie”

În ultima etapă am făcut un joc bun, cu cifre bune și statistici, dar, din păcate, nu am avut rezultatul de partea noastră. Am discutat individual, am transmis că trebuie să fim eficienți. Am reușit să ținem poarta intactă și e foarte important pentru moralul nostru, Universitatea Craiova fiind echipa cu cel mai bun atac.

A fost un 1-0 scurt, dar e un 1-0 care ne aduce trei puncte importante. Îi lăsăm acum pe băieți să savureze această victorie, dar trebuie să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut, urmează o deplasare cu FCSB foarte grea. Victoriile cu cele mai bune echipe arată potențialul echipei”, a declarat Laszlo Balint la flash-interviu, conform