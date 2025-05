Laszlo Balint, mesaj războinic după Petrolul – Oțelul 1-3: „Oțelul nu a murit! Vrem să câștigăm play-out-ul”

Galațiul a renăscut după ce Laszlo Balint a preluat banca tehnică, iar d deși a pierdut meciul direct cu FC Hermannstadt: câștigarea play-out-ului

Oțelul Galați arăta destul de rău înainte de numirea lui Laszlo Balint pe banca tehnică și mulți o vedeau terminând în zona roșie.

Cu Balint la cârmă, Oțelul a câștigat 7 partide în acest play-out și a pierdut una singură, împotriva liderului din play-out și totodată finalista Cupei României, FC Hermannstadt. Pentru ultima etapă, oțelarii speră la un pas greșit al sibienilor și vor face tot posibilul să câștige în ultimul meci pentru a termina pe locul 7:

„În primul rând, vreau să-i felicit pe băieți. Sunt un antrenor bucuros pentru că am avut un moment greu în debutul partidei. Am început rău mental. Petrolul a deschis scorul în urma unor greșeli pe care nu trebuie să le facem și nu trebuie să le vedem la nivelul ăsta.

Îi felicit pentru reacție, chiar și la echipele de top pot apărea astfel de greșeli. Cel mai important e cum reacționăm. Azi am dovedit că avem o mentalitate bună. Am venit cu ideea clară de a câștiga. Am fost dezamăgiți după ce Hermannstadt a câștigat. Toți o dădeau campioană în play-out, dar eu vreau să le zic ceva: Oțelul nu a murit!

Trebuie să câștigăm în etapa viitoare pentru a termina pe locul șapte. Sperăm la un stadion plin. Simțim mereu energia publicului gălățean și ne vom menține motivația până în ultima clipă, deși suntem salvați matematic. Trebuie să ne construim o mentalitate solidă și azi am demonstrat că suntem pe drumul cel bun”, a spus Laszlo Balint la finalul partidei, la

Plouă cu oferte pentru jucătorii de la Galați

După ce a vorbit despre joc, Balint a oferit detalii și despre situația contractuală a jucătorilor importanți de la Oțelul Galați, despre care spune că va fi greu să îi păstreze: „Noi ne dorim să ținem cât mai mulți jucători. Evoluează la un nivel foarte bun și atrag atenția echipelor. Din ce mi s-a transmis se fac eforturi pentru a-i menține pe toți, dar asta e viața. În cazul în care unul sau mai mulți vor pleca la mai bine, noi vom fi bucuroși pentru că am contribuit la progresul lor.

Oricât de rău ne-ar părea, e foarte greu să ții un jucător. Ei demonstrează în fiecare meci că respectă clubul, fanii și orașul Galați. Etapa trecută am avut acel accident, dar în urma unei prestații solide”, a mai spus antrenorul de la Oțelul Galați