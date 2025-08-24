Laszlo Balint o compătimește pe CFR Cluj, după ce a învins-o cu 4-1: „Traversează un moment de cumpănă”

Forma slabă de la CFR Cluj continuă și după instalarea lui Andrea Mandorlini pe banca tehnică. „Feroviarii” au cedat în deplasarea de la Galați, scor 4-1 pentru Oțelul, iar Laszlo Balint a vorbit la final despre ceea ce s-a întâmplat pe teren.

Laszlo Balint, fair-play după victoria la scor în fața lui CFR Cluj

, CFR Cluj s-a văzut pierzătoare și în etapa a 7-a din campionat. , iar forma extrem de slabă a „feroviarilor” continuă și după instalarea lui Andrea Mandorlini pe banca tehnică.

La finalul duelului, Laszlo Balint a fost extrem de fair-play și a amintit de problemele psihologice cu care se confruntă jucătorii de la CFR Cluj. Totodată, antrenorul de la Oțelul Galați a lăudat prestația elevilor săi și speră ca echipa să continue în aceeași manieră în etapele ce urmează în SuperLiga României.

„Acest eșec al lor a venit și din cauza unor probleme psihologice”

„Am făcut un joc bun. Nivelul exprimării de joc al echipei a fost unul bun. I-am văzut pe băieți foarte montați. Mai avem însă mult de lucrat. Felicitări echipei, felicitări lui Patrick. Este important să ne menținem această formă, iar la Miercurea Ciuc trebuie să legăm două victorii. Știam de Patrick că atunci când se va acomoda în fotbalul românesc își va arăta calitățile.

Încă sunt jucători care mai au nevoie de timp pentru a fi în ritm. Este o mică problemă, am avut câteva minute în care echipa s-a clătinat. E un nume greu CFR, îmi pare rău pentru ei, traversează un moment de cumpănă.

Mai ales cu această eliminare (n.r. clujenii au pierdut 2-7 cu Hacken în manșa tur din play-off-ul Conference League). Acest eșec a venit și din cauza unor probleme psihologice. Este o pierdere și din punct de vedere financiar, nu doar pentru o echipă precum CFR Cluj”, a declarat Laszlo Balint la flash-interviu, conform .