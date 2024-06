Laszlo Balint, out de la Petrolul Ploiești după doar șase meciuri! Magnații turci pregătesc terenul pentru un antrenor cu nume: „Am făcut tot ce îmi stătea în puteri”

Petrolul Ploiești a anunțat despărțirea oficială de antrenorul Laszlo Balint. Gruparea prahoveană se pregătește , informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

Laszlo Balint, out de la Petrolul Ploiești după doar șase meciuri! Magnații turci pregătesc terenul pentru un antrenor cu nume

Laszlo Balint a plecat de la Petrolul Ploiești după doar 6 meciuri, timp în care a înregistrat două victorii, o remiză și trei înfrângeri. Anunțul a fost făcut de clubul prahovean pe rețelele de socializare în cursul zilei de miercuri, 5 iunie.

„Colaborarea dintre FC Petrolul Ploiești și antrenorul Laszlo Balint a ajuns, astăzi, la final! Mulțumim, Laszlo Balint, și mult succes pe mai departe!”, a fost anunțul făcut de Petrolul Ploiești pe căile oficiale de comunicare.

Plecarea lui Laszlo Balint de la Petrolul era inevitabilă, , Serhan Çetinsaya și Sertaç Güven, pe „Ilie Oană”. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că turcii vor cumpăra 30% din acțiunile clubului.

6 meciuri a adunat Laszlo Balint pe banca Petrolului Ploiești

1,17 puncte pe meci a înregistrat Laszlo Balint pe banca prahovenilor

Noul antrenor al Petrolului Ploiești va fi ales dintre Mehmet Topal și Mauro Camoranesi

Petrolul Ploiești se va schimba din temelii, începând din sezonul viitor. Serhan Çetinsaya și Sertaç Güven, oameni de afaceri din Turcia, vin în România cu misiunea de a o transforma într-o forță pe formația „lupilor galbeni”.

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Petrolul Ploiești și-a amânat reunirea pentru vineri, 7 iunie, atunci când investitorii turci vor ajunge în România și vor prezenta echipei un nou staff. Nume importante din fotbalul mondial se luptă pentru a prelua banca tehnică a ploieștenilor, după plecarea lui Laszlo Balint.

Noul tehnician al Petrolului, de 4 ori câștigătoare a campionatului în România, va fi ales dintre Mauro Camoranesi (47 de ani), fost campion mondial cu Italia, și Mehmet Topal (38 de ani). Camoranesi le-a mai pregătit pe Coras de Tepic, Tigre, Tapachula, Tabor Sezana, Maribor și Floriana, în timp ce, dacă va fi ales, Mehmet Topal va debuta ca antrenor la Petrolul.

Laszlo Balint, prima reacție după plecarea de la Petrolul: „Țin să mulțumesc tuturor”

La scurt timp după anunțul oficial al Petrolului, Laszlo Balint a postat un amplu mesaj pe pagina personală de Facebook. Antrenorul în vârstă de 45 de ani s-a declarat mulțumit de faptul că a avut oportunitatea de a antrena Petrolul Ploiești.

„La începutul lunii aprilie, mi-am asumat preluarea postului de antrenor la Petrolul, intr-o situație în care riscurile profesionale erau foarte mari. Am stabilit atunci cu conducerea clubului că primul pas pe care trebuie sa il facem împreună este sa menținem echipa în Superliga fără să ajungem la baraj. S-a reușit acest lucru, iar sezonul precedent a fost încheiat fără emoții, așa cum am transmis suporterilor în prima mea conferință de presă în calitate de antrenor al Petrolului.

După acest pas, ar fi urmat o pregătire eficientă de vară si rezolvarea problemelor, pentru ca să putem evolua ca echipă, ca club. Însă, sunt pus în situația în care trebuie să vă anunț că, începând de azi, nu mai sunt antrenorul echipei Petrolul Ploiești. Țin să multumesc tuturor celor cu care am colaborat în această scurtă perioadă la Petrolul, dar în special jucatorilor! Intr-un moment extrem de greu, au avut încredere în mine și în colegii din staff-ul meu și am reușit să ne atingem obiectivul pe acest termen scurt.

Toți, dar absolut toți jucătorii Petrolului sunt băieți cu un caracter extraordinar, dar și fotbaliști buni, care, din cauze obiective, în anumite momente nu au reușit să se exprime la adevăratul lor potențial. Rămân alături de voi, băieți!

În final, un mesaj și pentru suporterii petroliști. Am venit cu sufletul deschis și am făcut tot ce îmi stătea în puteri ca să fiu cât mai eficient în munca mea la echipă! Rămân cu satisfacția că am simțit onoarea de a antrena Petrolul Ploiești!”, a scris Laszlo Balint pe pagina personală de Facebook.

Proiectul de preluare a Petrolului, aproape de finalizare

Turcii vor intra în acționariatul Petrolului Ploiești și vor prelua un procent de 30% din acțiunile clubului. Oamenii de afaceri din Turcia și-au asumat investiții în valoare de 1,9 milioane de euro. Astfel, bugetul Petrolului ar urma să sară de 5 milioane de euro în sezonul următor.

Sertac Guven deține și o firmă de impresariat și a ținut să aducă la Ploiești un alt antrenor. Mehmet Topal a discutat inclusiv cu Gică Hagi și Mircea Lucescu înainte de a se încumeta să preia banca Petrolului.