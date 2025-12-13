Sport

Laszlo Balint, palmă pentru contestatari, după Rapid – Oțelul 0-2: “Mulți au zâmbit ironic!”

Laszlo Balint radia la finalul partidei din Giulești, unde Oțelul a oferit o adevărată lecție de fotbal. Ce a spus despre super-golul lui Paul Iacob, care a închis partida.
Răzvan Scarlat
13.12.2025 | 23:37
Laszlo Balint, încântat după ce Oțelul a învins pe Rapid chiar în Giulești. Sursa foto: sportpicures.eu
Oțelul a învins, în deplasare, pe Rapid, scor 2-0, iar moldovenii au urcat pe locul 6, ultimul care asigură calificarea în play-off. La finalul partidei, Laszlo Balint nu și-a ascuns satisfacția pentru câștigarea celor trei puncte. A dorit, totodată, să remarce dăruirea elevilor săi, care s-au descurcat admirabil în fața unei echipe care pierduse, până sâmbătă seară, un singur meci pe teren propriu de-a lungul sezonului.

Laszlo Balint, mesaj pentru jucători după Rapid – Oțelul 0-2

Laszlo Balint se consideră norocos că are la dispoziție doar jucători profesioniști, care au înțeles că doar prin muncă pot obține rezultate importante.

Trebuie să-i felicit pe băieți din tot sufletul. Nu am ce să le spun. O seară frumoasă, felicit toți băieții, inclusiv pe cei care nu au jucat, dar și pe cei care sunt accidentați și nu au făcut deplasarea. Am norocul să antrenez un grup ușor de antrenat și ei au înțeles ce trebuie să ne antrenăm. Faptul că am avut evoluția asta împotriva Rapidului, este ceva. Mă bucur”, a spus Balint la DigiSport.

Ce a spus Laszlo Balint despre super-golul lui Paul Iacob

În minutul 80, Paul Iacob a marcat un gol senzațional, din lovitură liberă. Șutul său de la aproximativ 25 de metri s-a dus sub bara transversală, iar Marian Aioani nu a avut nicio replică. După reușită, Laszlo Balint și-a pus mâinile în cap, surprins, la rândul său, de execuție.

(n.r. ce părere aveți de golul lui Iacob?) Fabulos, nu am ce să mai spun. E un jucător capabil, știam că bate așa. Vă spun sincer, nu prea îi iese de multe ori, dar e perseverent”, a spus Balint.

Cum comentează rezultatele Oțelului

De asemenea, Laszlo Balint s-a declarat satisfăcut și de faptul că a dat o palmă celor care catalogau jocul Oțelului drept plictisitor.

Acești jucători au încredere în ce pot face. Am spus mereu că echipa este în creștere. Mulți au zâmbit ironic, dar nu sunt rezultate întâmplătoare”, a spus antrenorul Oțelului.

Ce spune Balint despre calificarea în play-off

În urma victoriei, Oțelul și-a depus, fără discuție, candidatura pentru un loc de play-off. Laszlo Balint rămâne, însă, cu picioarele pe pământ și atrage atenția că toată echipa trebuie să rămână, în continuare, concentrată.

Mai sunt multe puncte puse în joc, noi trebuie să rămânem conectați. Întâlnim FC Argeș, o echipă grea. Acum ne bucurăm, e o seară frumoasă, o victorie mare. Merită băieții să se bucure, dar după trebuie să fim echilibrați”, a concluzionat Balint.

