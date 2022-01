Laszlo Balint vorbește cu durere despre plecarea de la UTA: „Băieții m-au rugat să rămân! Nu e ușor”

Fostul antrenor de la UTA a spus că simțea nevoia unei schimbări și a decis că singura metodă în care echipa ar fi putut câștiga, era dacă el pleca.

Laszlo Balint a mai spus că o parte din fani l-au interpretat greșit, motiv pentru care a fost înjurat și apostrofat la ultimele etape de pe banca tehnică a arădenilor.

Laszlo Balint vorbește cu durere despre plecarea de la UTA

Laszlo Balint a vorbit cu durere , însă a spus că simțea că e nevoie de o schimbare la echipă, iar cea mai logică schimbare era ca el să plece, deși jucătorii au cerut ca el să rămână în continuare la club:

ADVERTISEMENT

„Despărțirea a venit la inițiativa mea, chiar dacă e un moment foarte dureros pentru mine. Nu e ușor, dar vin asemenea momente în cariera unui antrenor.

Apelez la o măsură drastică pentru binele echipei. Chiar dacă jucam frumos, am avut o serie de rezultate negative, nu ne-au adus într-o zonă periculoasă, dar într-o zonă tensionată în jurul echipei.

ADVERTISEMENT

Am avut susținerea conducerii inclusiv acum. Se impunea un suflu nou la echipă, iar principalul care suferă e antrenorul. Conducerea nu dorea așa ceva, dar eu nu am vrut să îmi asum un risc în cazul în care aceste rezultate continuau și ajungeam într-o zonă periculoasă”.

„Sunt niște suporteri pretențioși la Arad, au fost momente tensionate, mi s-a cerut demisia și după meciul cu Gaz Metan.

ADVERTISEMENT

Eu nu cedez la astfel de presiuni… e cumva un paradox, pentru că noi jucam frumos, dar nu marcam goluri. Aveam un joc de calitate, pozitiv și totuși am avut aceste probleme în a ne asigura rezultatele.

Au apărut niște tensiuni cu o parte dintre suporteri, au interpretat greșit și niște declarații făcute de mine, pentru că eu niciodată nu am intenționat să spun ceva de rău despre ei, mai ales despre ei, cărora le sunt recunoscător.

ADVERTISEMENT

Din păcate, am ajuns la această decizie și îmi doresc să bifeze echipa prima victorie după o succesiune negativă de rezultate, eu sunt primul fan al echipei”, a mai spus Laszlo Balint, la TV .

„Băieții au încercat să mă întoarcă din drum!”

„Am încercat să le mulțumesc, moment în care au fost câțiva suporteri care m-au înjurat. Am încercat să port o discuție cu ei, dar m-au înjurat în continuare.

ADVERTISEMENT

E dreptul lor și e dreptul meu să plec și să nu ascult, iar mâna mea care era pregătită să îi salute, a rămas jos și de aici s-a interpretat că le-am întors spatele, lucru pe care nu l-aș face niciodată.

UTA va rămâne în sufletul meu mereu. A fost o zi foarte grea pentru mine când mi-am luat la revedere de la băieți și de la stadionul pe care am pășit zi de zi în această perioadă. Trebuie să închid o ușă ca să fie bine și să aștept ca o alta să se deschidă”, a .

„Mi-am dorit mult să câștig meciul cu Rapid, dar, din păcate, această apăsare mentală asupra jucătorilor și-a spus cuvântul.

Chiar dacă am discutat la pauză și le-am spus să fim mai șmecheri, mai cinici… dar nu am reușit să facem treaba asta și le-am făcut cadouri multe faze fixe. Noi am avut situații să ne desprindem și parcă toate energiile s-au aliniat ca noi să nu câștigăm și acest meci. Eu sper ca echipa să-și revină și să câștige meciul de sâmbătă.

Băieții au încercat să mă întoarcă, dar eu trebuie să fiu cel lucid și să părăsesc echipa spre binele ei”, a mai spus fostul antrenor al arădenilor.