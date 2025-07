Laszlo Balint răsuflă ușurat după prima victorie a sezonului în Oțelul – Dinamo 2-1: „Ne-am asumat niște riscuri!”

. Gălățenii au obținut primul succes în noua stagiune, într-o partidă în care oaspeții aveau prima șansă la victorie. Cum a reacționat Laszlo Balint după ce a răpus Dinamo pe teren propriu.

ADVERTISEMENT

Laszlo Balint, concluzii după Oțelul – Dinamo 2-1

Oțelul a reușit o surpriză mare în etapa a 3-a prin obținerea primei victorii din acest sezon chiar în fața lui Dinamo. Gazdele au fost cei care au marcat primii, și tot cei care au închis tabela.

Laszlo Balint a reacționat la final și a spus ce a însemnat pentru el și pentru echipa sa un astfel de rezultat, recunoscând de asemenea forța adversarilor, dar și norocul avut, întrucât

ADVERTISEMENT

„Suntem într-un moment în care, de fapt într-un proces, în care această echipă ușor-ușor se consolidează, începând de la tot ce înseamnă relații de joc și până la urmă și relațiile acestea interumane. Să creezi un grup într-un timp foarte scurt și mai ales legat de spirit, pentru că le-am spus că sunt foarte mândru de spiritul pe care l-au arătat, atât individual cât și colectiv, și spiritul îl construiești pe un fundament care e adus de victorii și de evoluțiile bune, consistente.

E adevărat că astăzi am avut, trebuie să recunoaștem, am avut și o doză importantă de șansă, pentru că Dinamo a avut câteva ocazii mari, Coco (n.r. – Dur-Bozoancă) a fost într-o zi foarte bună. Dar una peste alta eu cred că la fel ca și în viață și în fotbal lucrurile se echilibrează, pentru că dacă la Farul după un început ezitant care ne-a costat am revenit în joc și am reușit să egalăm, și pot spune că am luat acel gol pe o naivitate mare de a noastră, putem spune că la Farul meritam cel puțin un punct. Astăzi cumva s-au echilibrat lucrurile, dar și pentru clasament, și pentru moralul și încrederea noastră a tuturor celor din club, această victorie este uriașă.

ADVERTISEMENT

„Dinamo este o echipă care are potențial de play-off”

(n.r. – Despre golul victoriei marcat de ) Vă spuneam înainte de meci că ne-am asumat niște riscuri. Acestea au fost riscurile, noi știam foarte bine calitatea jucătorilor. Paulinho este genul de atacant care nu are nevoie de multe ocazii ca să marcheze un gol. Pare că este mereu acolo. Cred eu că se va dovedi că este un atacant foarte bun, cel puțin pentru nivelul Superligii, dar trebuie remarcată și acțiunea lui Bană. Adică știți că nu-mi place să fac remarci individuale, dar de data asta chiar pot spune că au fost câțiva jucători care au avut momente în care au ieșit în evidență. Kazu e clar că el nu avea ritm de joc, chiar dacă s-a antrenat de o bună perioadă alături de noi, nu avea ritm de joc și am riscat astăzi introducându-l din primul minut, dar s-a dovedit că a fost o mutare inspirată, pe lângă gol a avut multe momente în care a reușit să-și facă treaba defensiv și foarte bine, în condițiile în care ați văzut acolo în flancul drept din Dinamo a fost foarte periculoasă.

ADVERTISEMENT

Dinamo, chiar dacă are un debut de sezon prin prisma rezultatelor, să spunem, mai greu, dar eu cred că este o echipă care are potențial de play-off. Are jucători cu calitate, are jucători foarte puternici pe axul central. Are niște benzi care pentru mine și pentru nivelul Superligii, eu zic că sunt niște benzi foarte bune și reușesc foarte mult să împingă prin fundașii laterali, Oprut, Sivis, deci e clar că de acolo au apărut marile noastre probleme, prin dezvoltarea jocului în flanc. Coco și-a făcut datoria pe deplin”, a spus Laszlo Balint la flash-interviu.

ADVERTISEMENT

Dur-Bozoancă, reacție după ce a făcut minuni în poartă în meciul Oțelul – Dinamo 2-1

Dinamo a avut multe ocazii de a marca, dar poarta Oțelului a fost securizată de Dur-Bozoancă. Singurul care l-a învins a fost francezul Sivis, care a reușit să marcheze din a doua încercare.

„O astfel de victorie cu un stadion plin alături, contra unei echipe foarte bune. Cred că s-a văzut spiritul echipei și cred că acest meci o să ne unească din ce în ce mai mult. Și cei noi au văzut atmosfera de aici, de la Galați, cât de iubită este această echipă și cred că meritam această victorie. După ce etapa trecută am suferit o dezamăgire, acum a venit timpul să ne bucurăm.

Sincer, are vână (n.r. – Despre Kazu, marcatorul golului de 2-1), rău de tot, împinge bine în picioare, a ajuns acolo de la poartă, bravo lui, bravo tuturor. Eu sunt sigur că putem, nu este ușor când schimbi atât de mulți jucători, dar… Cum am zis, aveam nevoie de o astfel de victorie care să ne unească un pic, să prindem încredere în noi și ne-a confirmat această victorie că ceea ce facem la antrenament dă roade și trebuie să avem încredere în noi”, a spus și portarul Dur-Bozoancă după Oțelul – Dinamo 2-1.