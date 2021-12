Laszlo Balint, reacție furioasă după FCSB – UTA 2-1: „Suntem câștigătoarea morală! Cum se uită Barbu în ochii noștri după acest arbitraj?”

FCSB a învins, pe teren propriu, UTA Arad, cu 2-1, și se menține pe locul 2 în Liga 1, la 8 puncte de liderul CFR Cluj. Ambele goluri ale gazdelor au fost marcate din penalty-uri, contestate de echipa arădeană.

Laszlo Balint și-a felicitat jucătorii pentru prestația din meciul cu FCSB

„Aș vrea să-i felicit pe băieții mei pentru că, din punctul meu de vedere, dar nu cred că doar al meu, că a văzut o țară întreagă, UTA este câștigătoarea morală a acestui joc. Părerea domnului Barbu (n.r. – arbitrul Marian Barbu) a fost cu totul și cu totul alta și o accept.

Arbitrii sunt oameni și pot greși. Dar toată maniera domnului Barbu a fost cum a văzut astăzi o țară întreagă. Noi la UTA încercăm să fim atipici. Să nu ieșim pe la emisiuni, să nu urlăm, să nu ne certăm cu arbitrii sau adversarii. Vrem să respectăm pe toată lumea, dar pretindem și noi respect”, a declarat antrenorul Laszlo Balint la final.

Laszlo Balint consideră că ambele penalty-uri au fost dictate grreșit

După care tehnicianul echipei arădene și-a început tirul. „Ne acceptăm și încercăm să ne asumăm greșelile, dar a spus acum câtva timp un coleg de breaslă de-al meu: ‘noi, când greșim, plătim’.

Când un arbitru greșește de maniera în care a făcut-o domnul Barbu în seara asta, cum plătește? Cum vine și se uită el în ochii noștri, ai antrenorilor și ai jucătorilor? Jos pălăria! Am făcut unul dintre cele mai bune meciuri.

Cum poate el să vină și să spună: ‘Am încercat să dau tot ce am avut mai bun și am arbitrat cum am putut mai bine’? Așa ceva nu se poate. Trebuia galben pentru simulare la primul penalty, iar la al doilea a ieșit mingea în afara terenului 20 de centimetri”, a precizat antrenorul.

Laszlo Balint a mai trăit așa ceva doar ca jucător, în Liga 3, la Petrolul Stoina

Laszlo Balint a continuat. „Domnilor, nu am eu cea mai mare experiență, dar vă spun că așa ceva nu am trăit nici cât am fost jucător. Ba da, știți când am trăit? Când eram în Liga 3, în Valea Jiului.

Și acolo arbitrau de frica spectatorilor, care stăteau cu coasele pe gard. Atunci am mai trăit așa ceva. Și vă și spun unde: la Petrolul Stoina. Dar acum suntem în anul 2021 și toată lumea întreabă de ce fotbalul românesc se duce în jos”, a mai spus el.