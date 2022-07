Laszlo Balint, semnal de alarmă după al treilea amical al Universității Craiova: „Sunt aspecte care m-au nemulțumit”

Oltenii sunt neînvinși în cantonamentul din Austria, acolo unde au câștigat partida amicală cu FC Heidenheim, scor 1-0. Laszlo Balint s-a declarat nemulțumit de anumite aspecte ale jocului practicat cu divizionara secundă din Germania.

Laszlo Balint trage un semnal de alarmă după ultima partidă a Universității Craiova: „Ne-a făcut să suferim în multe momente”

Prestațiile jucătorilor din partida amicală cu FC Heidenheim, scor 1-0, nu l-au mulțumit în totalitate pe . La finalul confruntării, Laszlo Balint a declarat că Universitatea Craiova a avut de suferit în mai multe momente ale meciului.

„O victorie împotriva unui adversar foarte agresiv, care a stat foarte aproape de noi și ne-a făcut să suferim în multe momente. Sunt aspecte care m-au nemulțumit, am construit destul de lent și am avut o dinamică nu foarte mulțumitoare când nu am avut mingea”, a declarat Laszlo Balint.

„Sunt aspecte care își pot găsi o explicație, pentru că există o oarecare încărcătură atât fizică, cât și mentală. Este primul joc în care nu am primit gol din acest stagiu de pregătire. Am jucat împotriva unui adversar care ne-a făcut să suferim în anumite momente”, a mărturisit antrenorul Universității Craiova.

Umătoarea partidă amicală a Universității Craiova se va disputa miercuri, 6 iulie, de la ora 19:00, împotriva celor de la Al Duhail. Laszlo Balint a declarat că speră ca jucătorii Universității Craiova să își revină după confruntarea cu FC Heidenheim și să termine meciul fără accidentări.

„Avem un grafic al minutelor pentru toți jucătorii pe care îi avem în acest stagiu de pregătire. Avem un nou meci împotriva unui adversar foarte bun, dar până atunci mai avem câteva zile”, a spus tehnicianul Universității Craiova.

„Important este să ne revenim, pentru că și astăzi a fost foarte cald, iar jucătorii au resimțit această căldură. Mă bucur că am ieșit sănătoși, obiectivul principal pentru orice meci din acest cantonament este să nu ieșim cu probleme medicale”, a mai spus Laszlo Balint.

„Sepsi este un adversar dificil, câștigătoarea Cupei României”

Universitatea Craiova se va confrunta vineri, 15 iulie, de la ora 21:30, cu în prima etapa a sezonului 2022-2023 din Superliga. Laszlo Balint își face griji înaintea partidei oficiale împotriva trupei antrenate de Cristiano Bergodi.

„Sepsi este un adversar dificil, câştigătoarea Cupei României. A terminat sezonul precedent în forţă şi acum este în formă şi în perioada de pregătire, au avut nişte rezultate bune împotriva unor adversari puternici, dar e important să ne uităm la noi, să ajungem noi bine la ora primului meci, ca să avem o evoluţie care să ne permită să sperăm la câştigarea celor trei puncte”, a declarat Laszlo Balint.

Andrei Ivan, golgheterul Universității Craiova în cantonamentul din Austria: „Este important pentru mine că am marcat în toate meciurile amicale”

Atacantul Universității Craiova a marcat în toate cele trei partide amicale disputate de olteni în stagiul de pregătire din Austria. Andrei Ivan își dorește să continue să marcheze pentru formația din Bănie și în sezonul 2022-2023 din Superliga.

„A fost un meci greu, s-a văzut în teren oboseala acumulată, a fost final de săptămână. Adversarii au avut mai mult mingea, dar e bine că am câştigat. Bineînţeles că este important pentru mine că am marcat în toate meciurile amicale, dar contează să marchez şi în campionat. Pregătirile sunt mereu grele, ne antrenăm sută la sută şi sperăm să facem un sezon bun”, a declarat Andrei Ivan.