Sport

Laszlo Balint și-a spus frustrarea după Oțelul – Farul 2-2. Marea supărare a antrenorului

Oțelul a remizat pe teren propriu cu Farul. Ce l-a deranjat pe Lazlo Balint, de fapt, la echipa lui. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
Mihai Dragomir
23.11.2025 | 20:45
Laszlo Balint sia spus frustrarea dupa Otelul Farul 22 Marea suparare a antrenorului
ULTIMA ORĂ
Ce a spus Laszlo Balint după Oțelul - Farul 2-2. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Oțelul și Farul au oferit un meci spectaculos în etapa a 17-a din SuperLiga. Antrenorul Laszlo Balint și-a mărturisit frustrarea la finalul meciului încheiat cu scorul final de 2-2. Ce l-a deranjat, de fapt.

Marea dezamăgire a lui Laszlo Balint după Oțelul – Farul 2-2

Oțelul a jucat pe teren propriu în compania Farului. Cele două combatante pentru un loc în play-off n-au dezamăgit și au oferit un meci cu 4 goluri în total. Totuși, Laszlo Balint nu a fost tocmai fericit.

ADVERTISEMENT

Tehnicianul gălățenilor consideră că partida din cadrul etapei a 17-a se putea finaliza cu un succes al echipei sale, dacă defensiva sa ar fi gestionat mai bine fazele din care a primit cele două goluri.

„Simțim dezamăgire și chiar frustrare, din nou pierdem puncte pe final ca în tur. Atunci am pierdut meciul, acum 2 puncte. Am primit goluri din două faze destul de simple. Nu cred că am făcut un joc foarte rău, dar e clar că pe parte defensivă puteam să fim mult mai buni. Una peste alta, un punct cu Farul… Este o luptă pentru locul 6 cu destule echipe care au pretenții la play-off. Trebuie să ne adunăm repede pentru că urmează o deplasare grea pentru noi, care ne va spune nivelul nostru.

ADVERTISEMENT
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Digi24.ro
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis

Primirea primului gol, din nimic, a apăsat destul de tare psihologic pe echipă. Am simțit că echipa este apăsată și am încercat să reacționez. Eu zic că am făcut un joc bun, ne-am creat situații, am stat destul de mult în jumătatea adversă. Sunt multe lucruri pe care trebuie să le analizăm, discutăm și trebuie să le reglăm repede! Sunt principii antrenate. Avem jucători capabili să interpreteze foarte bine ce lucrăm. Uneori ne iese, alteori nu”, a spus inițial Laszlo Balint.

ADVERTISEMENT
FOTO ”Nu o să fie niciuna mai frumoasă”. 10.000.000€ l-a costat pe Gigi...
Digisport.ro
FOTO ”Nu o să fie niciuna mai frumoasă”. 10.000.000€ l-a costat pe Gigi Becali: ”Va străluci toată”. Lucrări avansate

Ce a spus Laszlo Balint despre arbitrajul de la Oțelul – Farul 2-2

Lazlo Balint a preferat să fie rezervat în privința arbitrajului, care i-a salvat jucătorul de la o rușine monumentală. Antrenorul român a repetat apoi frustrarea legată de punctele pierdute pe final de meci.

„Nu comentez arbitrajul, am încercat să văd acum câteva situații legate de linia defensivă, unde am înțeles că a fost o situație la limită. Prefer să mă concentrez pe ce am de făcut.

ADVERTISEMENT

Noi încercăm să luăm fiecare meci în parte. E puțin dezamăgitor și frustrant că pierdem puncte pe final. Meciul se ducea cumva către victoria noastră. Asta e, nu avem ce să facem. Ridicăm capul, luăm părțile pozitive și mergem mai departe!”, a mai spus antrenorul Oțelului.

Clasament SuperLiga după Oțelul – Farul 2-2

În urma duelului direct, Farul o ține pe Oțelul pe locul 7, la 2 puncte diferență. „Marinarii” se află pe 6, cu 26 de puncte, în timp ce trupa moldavă are 24 de puncte. Iată ierarhia completă:

Clasament după Oțelul - Farul 2-2 etapa 17

FCSB, în pericol să rateze play-off-ul? Verdictul tehnicianului care i-a pus „frână” campioanei
Fanatik
FCSB, în pericol să rateze play-off-ul? Verdictul tehnicianului care i-a pus „frână” campioanei
Jucătorul pus la zid de Gigi Becali după FCSB – Petrolul 1-1, apărat...
Fanatik
Jucătorul pus la zid de Gigi Becali după FCSB – Petrolul 1-1, apărat de suporteri: „E un copil foarte cuminte! A crescut sub ochii mei!”
Fanatik SuperLiga, luni, 24 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție după...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, luni, 24 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție de colecție după CFR Cluj – Rapid
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Fiul fostului jucător al Stelei își DISTRUGE părinții, după ce a ajuns să...
iamsport.ro
Fiul fostului jucător al Stelei își DISTRUGE părinții, după ce a ajuns să ceară bani pe TikTok: 'Copiii nu îți datorează nimic, nu au ales ei să se nască!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!