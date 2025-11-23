Laszlo Balint și-a spus frustrarea după Oțelul – Farul 2-2. Marea supărare a antrenorului

ADVERTISEMENT

Oțelul și Farul au oferit un meci spectaculos în etapa a 17-a din SuperLiga. Antrenorul Laszlo Balint și-a mărturisit frustrarea la finalul meciului încheiat cu scorul final de 2-2. Ce l-a deranjat, de fapt.

Marea dezamăgire a lui Laszlo Balint după Oțelul – Farul 2-2

Oțelul a jucat pe teren propriu în compania Farului. Cele două combatante pentru un loc în play-off n-au dezamăgit și au oferit un meci cu 4 goluri în total. Totuși, Laszlo Balint nu a fost tocmai fericit.

Tehnicianul gălățenilor consideră că se putea finaliza cu un succes al echipei sale, dacă defensiva sa ar fi gestionat mai bine fazele din care a primit cele două goluri.

„Simțim dezamăgire și chiar frustrare, din nou pierdem puncte pe final ca în tur. Atunci am pierdut meciul, acum 2 puncte. Am primit goluri din două faze destul de simple. Nu cred că am făcut un joc foarte rău, dar e clar că pe parte defensivă puteam să fim mult mai buni. Una peste alta, un punct cu Farul… Este o luptă pentru locul 6 cu destule echipe care au pretenții la play-off. Trebuie să ne adunăm repede pentru că urmează o deplasare grea pentru noi, care ne va spune nivelul nostru.

Primirea primului gol, din nimic, a apăsat destul de tare psihologic pe echipă. Am simțit că echipa este apăsată și am încercat să reacționez. Eu zic că am făcut un joc bun, ne-am creat situații, am stat destul de mult în jumătatea adversă. Sunt multe lucruri pe care trebuie să le analizăm, discutăm și trebuie să le reglăm repede! Sunt principii antrenate. Avem jucători capabili să interpreteze foarte bine ce lucrăm. Uneori ne iese, alteori nu”, a spus inițial Laszlo Balint.

Ce a spus Laszlo Balint despre arbitrajul de la Oțelul – Farul 2-2

Lazlo Balint a preferat să fie rezervat în privința arbitrajului, Antrenorul român a repetat apoi frustrarea legată de punctele pierdute pe final de meci.

„Nu comentez arbitrajul, am încercat să văd acum câteva situații legate de linia defensivă, unde am înțeles că a fost o situație la limită. Prefer să mă concentrez pe ce am de făcut.

Noi încercăm să luăm fiecare meci în parte. E puțin dezamăgitor și frustrant că pierdem puncte pe final. Meciul se ducea cumva către victoria noastră. Asta e, nu avem ce să facem. Ridicăm capul, luăm părțile pozitive și mergem mai departe!”, a mai spus antrenorul Oțelului.

Clasament SuperLiga după Oțelul – Farul 2-2

În urma duelului direct, Farul o ține pe Oțelul pe locul 7, la 2 puncte diferență. „Marinarii” se află pe 6, cu 26 de puncte, în timp ce trupa moldavă are 24 de puncte. Iată ierarhia completă: