Laszlo Balint și Valentin Țicu, emoționați după victoria cu Oțelul Galați: „Îmi vine să plâng”

. Gicu Grozav și Berisha au marcat golurile care i-au salvat pe ploieșteni de la retrogradare.

Prima reacție a lui Laszlo Balint după partida Petrolul – Oțelul Galați 2-1: „Ne-am câștigat liniștea”

Laszlo Balint, antrenorul celor de la Petrolul Ploiești, a vorbit despre victoria obținută de elevii săi în fața celor de la Oțelul Galați, una dintre cele mai în formă echipe din România.

„Respirăm ușurați. Trebuie să încep prin a-i felicita pe băieți pentru că au înțeles importanța momentului. Trebuia să tratăm acest meci ca pe o finală. Nu am câștigat nicio medalie, dar în schimb ne-am câștigat liniștea, liniște pe care o pierdusem tot din cauza noastră. A

m pierdut puncte importante, dar astăzi, chiar dacă am fost egalați pe o situație ușor de gestionat, echipa a arătat bine, am avut o discuție la pauză. O să avem un final de sezon lipsit de emoții. N-o să vă ascund că a fost o săptămână tensionată. Era important să înțelegem ce însemnau aceste puncte.

Am înțeles mereu nemulțumirea suporterilor. În momentul în care ajungi la un club precum Petrolul, trebuie să gestionezi și momentele de presiune. Băieții au arătat caracter, pentru că nu a fost ușor să jucăm cu Oțelul. A lipsit spectacolul, dar cele mai multe jocuri din play-out așa se decid.

Astăzi au lăsat și ultimul strop de energie pe teren, în fața unei echipe foarte complicată. Meritele băieților sunt cu atât mai mari”, a declarat Laszlo Balint la flash-interviul de la finalul meciului.

Valentin Țicu, reacție vehementă la finalul meciului cu Oțelul Galați: „Eu nu m-am bucurat”

, a răbufnit la final meciului cu Oțelul Galați, meci care le-a asigurat ploieștenilor rămânerea pe prima scenă a fotbalului din România din sezonul următor.

„A fost un meci foarte încărcat, intrasem și noi în hora retrogradării. Am dat dovadă de caracter, ne-am bătut pentru fiecare minge. Nu a fost cel mai calitativ joc, dar a contat doar rezultatul.

Eu nu m-am bucurat la golurile noastre, pentru că etapa trecută am fost scuipat de suporteri. Am luptat cât am putut. Îmi vine să plâng, doar eu și familia mea știm prin ce am trecut.

Am fost făcut slab, mort. Noi am dat tot ce am putut în acest sezon, dar doar atât am putut obține”, a declarat Vali Țicu la finalul partidei cu Oțelul Galați