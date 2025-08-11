Laszlo Balint, supărat pe felul în care echipa sa a gestionat repriza secundă în Oțelul – Rapid 1-1: „Am fost limitați. S-a văzut diferența”

Gălățenii au arătat foarte bine în prima repriză, însă giuleștenii au dominat copios partea secundă, deși Oțelul putea da lovitura pe contraatac în finalul meciului. Laszlo Balint a fost nemulțumit de felul în care echipa sa a arătat în a doua jumătate.

ADVERTISEMENT

Dezamăgit de ritmul jucătorilor săi, Laszlo Balint mai vrea câțiva fotbaliști după Oțelul – Rapid 1-1

însă nu a început la fel de bine și acest sezon. Gălățenii au pierdut foarte mulți jucători, iar fostul antrenor de la UTA și Craiova s-a văzut nevoit să închege rapid un nou grup.

Oțelarii au adunat doar 6 puncte în primele 5 etape, iar în ultimul meci cu Rapid au obținut doar o remiză, deși au condus la pauză cu scorul de 1-0. Majoritatea jucătorilor pe care Laszlo Balint i-a adus la echipă în această perioadă au un ritm mai slab de joc, iar acest lucru s-a văzut și în meciul contra Rapidului:

ADVERTISEMENT

„Sunt sentimente amestecate. Prima repriză am controlat autoritar, am reușit să ne desprindem și pe tabelă, să marcăm. Le-am spus băieților că vreau să câștigăm repriza a doua. Din păcate, am fost limitați în această seară. S-a văzut plusul care poate veni de pe bancă.

Am pierdut agresivitatea de la mijlocul terenului, iar Rapid ne-a împins în propriul careu. Plutea golul în aer, cum se zice. Este o realitate și o știm cu toții din club. Eu sunt convins că mai putem aduce 2-3 jucători la club, pentru că e clar că mai avem nevoie de câteva întăriri. Se lucrează la acest aspect.

ADVERTISEMENT

Puteam să pierdem azi, dar, la fel de bine, puteam să câștigăm. La 1-1 am avut acele ieșiri pe contraatac, dar am avut câțiva jucători cu nivel energetic sub cel optim. Din păcate nu am reușit să punctăm. Dacă am fi reușit, am fi putut să securizăm rezultatul”, a spus Laszlo Balint la flash-interviu, pentru

ADVERTISEMENT

Alex Dobre, asul din mâneca lui Costel Gâlcă: „Trebuia oprit înainte să ajungă în careu”

deși în primele 25 de minute din repriza secundă poarta lui Dur-Bozoancă a fost luată cu asalt. Extrema lui Costel Gâlcă a înscris după o acțiune individuală de excepție, iar antrenorul Oțelului este supărat pe elevii săi că nu i-au oprit incursiunea:

ADVERTISEMENT

„Schimbarea pe care a făcut-o Costel, cu Dobre în stânga și Hazrollaj în dreapta, ne-a dezechilibrat. Am avertizat jucătorii. Eu sunt supărat că am luat gol dintr-o acțiune ușor de gestionat. Dobre trebuia oprit înainte să ajungă în careu.

Dur-Bozoancă este într-un moment bun. Este meritul lui că am reușit să obținem anumite puncte, dar e și meritul întregii echipe. Mă bucur că Andrei Ciobanu a marcat, îi spun tot timpul să dea la poartă, pentru că are această calitate. Chiar dacă jucătorii nu au ritm de joc, este de apreciat caracterul lor. Sunt sigur că își vor îmbunătăți consistența și forma fizică. Sunt sigur că se vor vedea progrese”, a mai spus tehnicianul gălățenilor.