Laszlo Balint taie în carne vie la Oțelul: doi jucători, out din lot! „Nu vreau să facem un caz”

Antrenorul Oțelului Galați și-a felicitat jucătorii pentru că au reușit să se impună în duelul cu Unirea Slobozia, scor 2-0, Eric Bicfalvi și Frederic Maciel fiind jucătorii evidențiați de tehnician.

Laszlo Balint, reacție după ce nu i-a luat în lot pe Markovic și Bani la Oțelul Galați – Unirea Slobozia

Laszlo Balint a oferit o reacție după ce nu i-a luat în lot pe , cei doi reprezentând cele mai importante transferuri făcute de gălățeni în iarnă:

„Sunt decizii de ordin tactic. Nu aș vrea să facem un caz. Eu am spus-o. Fiecare jucător e foarte important. Am avut o discuție cu toți și am spus că fiecare om din vestiar merită felicitări. Sunt decizii grele pe care trebuie să le luăm, la nivelul staff-ului tehnic.

Felicit echipa, pentru că pe lângă rezultat, am făcut și un meci foarte bun. Am permis foarte multe cornere celor de la Slobozia, dar le-am reglat din mers. Mă bucur pentru băieți, mă bucur că ținem linia victoriilor și mă bucur că suporterii noștri au plecat fericiți de la stadion.

Vreau să punem presiune de a câștiga, de a ne bate pentru locurile fruntașe din play-out. Eu zic că este golul lui Eric. Are caracter. E de apreciat reacția lui după penalty-ul ratat. Efortul i-a fost răsplătit. Se sacrifică mult, aleargă foarte mult, a devenit un jucător important pentru club”.

„Efortul a fost răsplătit!”

„Le doresc tuturor sărbători fericite. Trebuie s-o repet, băieții sunt disciplinați, munca noastră a fost eficientă și asta s-a regăsit în parcursul nostru. Cred că ne desprindem mult de zona retrogradării. Nu putem spune că am scăpat de retrogradare, pentru că asta înseamnă să ne relaxăm, iar noi nu trebuie să ne relaxăm.

Eric Bicfalvi are un caracter frumos și este ambițios, iar tot efortul său a fost răsplătit. Se sacrifică foarte mult, aleargă pentru echipă și e un jucător important pentru Oțelul”, a .

„Dorința noastră e să rămână Maciel și pentru următorul sezon, dar e treaba conducerii, eu mi-aș dori să rămână la noi. Este răsplătit, pentru că are calitate, muncește pentru echipă și vin și realizările. Toată lumea îl apreciază”, a mai spus antrenorul Oțelului Galați.