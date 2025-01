Laszlo Boloni a fost premiat în Ungaria! Aclamat de întreaga sală, antrenorul a izbucnit în plâns: „Simt că am reușit să fiu un maghiar onest și un cetățean român corect”

Antrenor cu renume mai ales în fotbalul francez, unde și-a petrecut o mare parte a carierei sale de principal, Ladislau Boloni a fost omagiat de maghiari în cadrul unei gale impresionante, dedicate sportului de performanță.

UPDATE: Laszlo Boloni a primit premiul pentru întreaga carieră

Boloni a primit premiul pentru întreaga carieră din partea Asociației Maghiare a Jurnaliștilor Sportivi. Vizibil emoționat că întreaga sală l-a aplaudat în picioare o bună bucată de timp, antrenorul a izbucnit în plâns pe parcursul discursului.

ADVERTISEMENT

„Este emoționantă această primire. Privind înapoi la cariera mea, simt că am reușit, la un moment dat, să fiu un maghiar onest și un cetățean român corect. Nu am reprezentat niciodată culorile maghiare, dar poate totuși am făcut ceva pentru ele. Ceva ce am reușit să realizez prin genele și educația mea. Să păstrez cele două puncte deasupra literei”, a declarat Laszlo Boloni, potrivit .

Ladislau Boloni va fi premiat în Ungaria! Performanța pentru care antrenorul român a fost ales de maghiari: “Mereu a fost mândru de asta”

Campion al Europei cu Steaua în 1986 și devenit ulterior unul dintre cei mai apreciați antrenori străini din Franța, Ladislau Boloni și-a dobândit o notorietate și-n țara vecină, mai ales datorită rădăcinilor sale etnice.

ADVERTISEMENT

În seara zilei de 13 ianuarie 2025, fostul tehnician al celor de la Metz, , va fi premiat de către jurnaliștii maghiari în cadrul Galei Sportului Maghiar, pentru întreaga sa carieră dedicată sportului-rege, potrivit .

Mai mult decât atât, presa din Ungaria a publicat și un articol alocat în întregime lui “Loți” Boloni, în care amintește de toate marile performanțe obținute de fostul internațional român atât ca antrenor, cât și din postura de jucător.

ADVERTISEMENT

“La gala din acest an, Asociația Jurnaliștilor Sportivi Maghiari sărbătorește viața descoperitorului lui Cristiano Ronaldo, cel care a ajuns să aibă un renume mondial și să câștige Campionatul European.

Laszlo Boloni s-a născut pe 11 martie 1953 la Târgu Mureș. A început să joace fotbal la Târgu Mureș și a debutat la profesioniști în 1970, la 17 ani. Mijlocașul a jucat peste 400 de meciuri în Liga 1 pentru ASA, apoi a făcut pasul la Steaua București.

ADVERTISEMENT

Acesta a terminat Universitatea de Medicină și Farmacie. Este printre cei care au câștigat cu Steaua Cupa Campionilor Europeni, în finala cu Barcelona, în care fantasticul portar Helmut Duckadam, decedat în decembrie, a apărat toate cele 4 penalty-uri ale catalanilor.

A fost mereu mândru de maghiaritatea sa, astfel că, oriunde a lucrat, a atras mereu atenția ziarelor pentru a-i fi scris numele corect, cu accente”, au scris oamenii de presă maghiari.

Boloni este liber de contract din vară, după ce a retrogradat în Ligue 2 cu Metz

“Loți” Boloni, , nu a mai antrenat nicio formație din luna iunie a anului 2024.

Atunci a avut ghinionul de a retrograda alături de Metz în eșalonul secund al Franței, în urma unui baraj pierdut în prelungiri contra celor de la St. Etienne.

Ajuns la vârsta de 71 de ani, fostul selecționer al României și totodată cel care l-a lansat pe lusitanul Cristiano Ronaldo în fotbalul de prestigiu rămâne un nume important, răsplătit pentru performanțele sale notabile atât în România, cât și în străinătate.