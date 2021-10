Laszlo Dioszegi a anunțat antrenorii pe care îi vrea la Sepsi: „Dică și Gâlcă sunt pe listă!”. Exclusiv

Sepsi Sfântu Gheorghe a rămas fără antrenor, după despărțirea de Leo Grozavu, astfel că, pe post de antrenori interimari, se află Robert Ilyes și Laszlo Kulcsar. Leo Grozavu (54 de ani) s-a aflat timp de doi ani pe postul de antrenor principal al celor de la Sepsi, în perioada 2019-2021.

În prezent, echipa covăsneană se află pe locul 12 din Liga 1, cu zece puncte obținute după 11 meciuri jucate.

Laszlo Dioszegi a anunțat antrenorii pe care îi vrea la Sepsi

Patronul lui Sepsi susține că pe lista antrenorilor doriți la Sfântu Gheorghe se numără Nicolae Dică, actual antrenor secund la echipa națională, și Constantin Gâlcă, care, ultima dată, i-a pregătit pe danezii de la Vejle.

Însă, potrivit spuselor lui Laszlo Dioszegi, în capul listei se află Ladislau Boloni, care s-a despărțit, în această primăvară, de grecii de la Panathinaikos.

„Dică și Gâlcă sunt pe listă. Pentru mine, domnul Boloni este primul pe listă. Eu discut cu el. Și astăzi am discutat cu el. Așteptăm să vedem ce se întâmplă în următoarele două-trei zile.

Pentru mine, Boloni e number one. Eu de trei-patru ani îl doresc. Îmi doresc să vină în campionatul României și să aducă spiritul din Franța sau din Belgia. O să vedem.

Nu este urgent acuma, mai așteptăm două-trei zile. Campionatul se întrerupe pentru două săptămâni. Avem timp, nu ne grăbim”, a declarat Laszlo Dioszegi, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Din informațiile FANATIK, oficialii lui Sepsi au avut deja o discuție cu Constantin Gâlcă, iar antrenorul, care, în 2015, a câștigat titlul de campion și Cupa României cu FCSB, a cerut un salariu lunar de aproximativ 20.000 de euro.

Sepsi trece prin momente cumplite în campionat

trece printr-o perioadă nefastă în campionat. Sâmbătă, aceasta a remizat, 2-2, în partida cu Rapid și, astfel, a bifat cel de al șaselea meci consecutiv terminat la egalitate, în Liga 1.

Inclusiv uluit de parcursul echipei sale din acest sezon.

„Sincer vă spun, deja ne-am obișnuit cu egalurile. Au condus cu 2-0 în minutul 9, am reușit să egalăm. Din minutul 60, am fost 11 contra 10, dar, din păcate, nu am reușit să avem nicio ocazie mare.

Deja ne gândim că parcă suntem blestemați. E imposibil, avem șase egaluri, nicio echipă nu are mai mult de patru egaluri. Așa a fost și acum doi ani de zile când antrenor era Csaba Laszlo. Au fost foarte multe egaluri.

Sperăm că încet, încet o să prindem și noi gustul victoriei, că, altfel, e mare bai. Luckassen a arătat că este un atacant veritabil și sperăm că, de acum încolo, o să vină și mai multe goluri”, a spus Laszlo Dioszegi, pentru FANATIK.