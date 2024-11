Laszlo Dioszegi a anunțat cine va antrena Sepsi din iarnă. Ce se întâmplă cu Denis Ciobotariu, jucătorul dorit de Rapid și Dinamo: „Așteptăm răspunsul”

Laszlo Dioszegi a dezvăluit pentru FANATIK informații de ultimă oră înainte de meciul cu Dinamo de pe stadionul „Arcul de Triumf”. Patronul covăsnenilor .

Laszlo Dioszegi negociază prelungirea contractului cu Denis Ciobotariu: „O să lămurim acest aspect”

Laszlo Dioszegi l-a confirmat pe antrenorul Valentin Suciu, care va continua și din iarnă la Sepsi Sfântu Gheorghe: „Am discutat numai așa între noi. Dar contractul nu expiră acum în iarnă. Vrem să dăm încredere și pe mai departe și nu ne gândim ca în iarnă să apelăm la un alt antrenor. N-am discut concret încă, în ianuarie ne vom ocupa de detaliile contractuale”.

Fiul lui Liviu Ciobotariu este unul dintre cei mai curtați jucători din SuperLiga. : „Am discutat cu Denis și așteptăm răspunsul. Cred că o să lămurim acest aspect maximum săptămâna viitoare. Sau cel puțin așa sper eu.

Acuma știți cum sunt jucătorii. Fiecare vrea să meargă la mai bine. Vedem ce reușim să discutăm cu el săptămâna viitoare. Nu am de unde să știu câte șanse avem. Consider că noi ne-am ținut de cuvânt și el știe că Sepsi e un loc bun”.

La 1 ianuarie, : „Restul depinde de el ce vrea și ce interes are. Nu pot să dau un pronostic. Vom discuta cu el personal săptămâna viitoare. Dacă nu vrea în vară poate oricum să plece unde dorește și poate semna din iarnă. Nu ne-am gândit la o sumă de transfer să plece în iarnă”.

Laszlo Dioszegi, impresionat de Dinamo: „Altă echipă față de ultimii 7 ani. Cel mai teamă îmi era de Selmani”

Laszlo Dioszegi crede că a crescut foarte mult: „Sincer când am jucat cu ei la Sfântu Gheorghe am văzut un alt Dinamo față de ultimii 7 ani. E o echipă puternică și va fi foarte, foarte greu. Avem o șansă pentru că golgheterul Selmani nu poate să joace. Nu ne bucurăm de necazul lor, dar și noi avem probleme”.

Și covăsnenii vor avea mai mulți absenți: „Nu putem conta pe Kallaku, Debeljuh, Ștefan are 4 galbene. Cel mai teamă îmi era de Selmani, dar nu cred că stau doar într-un jucător și joacă foarte bine.

Noi facem câteodată niște meciuri ciudate, iar cu greii jucăm foarte bine. Cu cei din subsolul clasamentului facem niște meciuri dezastruoase, cum a fost cu Unirea Slobozia. Suntem optimiști și sperăm să facem un meci bun”.

Sepsi speră în continuare la play-off: „Sunt echipe gigantice”

Patronul lui Sepsi Sfântu Gheorghe nu dă înapoi față de ce și-a fixat la startul sezonului: „Avem un obiectiv clar, play-off-ul. Nu ar fi rău nici locul 7-8. E ca la bingo acum. Dacă spune cineva acuma că avem locul 7, poate e mai bine decât să terminăm pe 6. Dacă intri în play-off joci cu echipe de top și la bani e mai bine, dar să ne rezumăm strict la rezultate”.

Covăsnenii speră că ar putea prinde locul 6: „Suntem foarte conștienți că sunt 5 echipe gigantice și U Cluj care a demonstrat că merită să fie acolo. O să fie foarte, foarte greu să cadă cineva din cei 5 granzi și să intrăm noi.

Plus că mai vin echipe și din spate. Chiar dacă Farul are un handicap de 5 puncte, tot este o echipă bună și nu cred că au renunțat la intrarea în play-off. Apoi știm că și Oțelul Galați are o serie foarte bună. Ce să mai vorbim de Petrolul, care în momentul de față sunt acolo. E o luptă aprigă”, a mai spus Laszlo Dioszegi pentru site-ul nostru.