Laszlo Dioszegi a anunțat numele antrenorului pe care îl vrea la Sepsi Sfântu Gheorghe: „Încerc să-l conving!”. Exclusiv

FANATIK a anunțat, în exclusivitate, faptul că . Tehnicianul, în vârstă de 54 de ani, a ocupat timp de doi ani postul de antrenor principal al celor de la Sepsi, în perioada 2019-2021.

Sepsi a avut un început slab de sezon, astfel că, după primele zece etape de Liga 1, formația covăsneană a acumulat doar nouă puncte.

Laszlo Dioszegi a anunțat numele antrenorului pe care îl vrea la Sepsi Sfântu Gheorghe

Patronul lui Sepsi a confirmat informația oferită de , conform căreia își dorește să-l aducă pe antrenorul Ladislau Boloni. Însă, omul de afaceri spune că șansele ca antrenorul, care ultima dată a pregătit-o pe Panathinaikos, să ajungă la Sepsi sunt foarte mici.

Totodată, Laszlo Dioszegi spune că abia de luni va începe să negocieze pentru aducerea unui nou tehnician la echipa pe care o finanțează.

„Avem o listă. Discutăm împreună cu domnul Șfaițer și domnul Hadnagy. Nu vreau să luăm decizii pripite. Înainte de luni, sigur nu va fi niciun antrenor. Etapa asta domnul Ilyes și domnul Kulcsar rezolvă. După vom sta jos pentru a analiza.

Sunt câțiva antrenori pe listă, dar trebuie să luăm o decizie la rece. Vrem să analizăm foarte serios. O să vină domnul Șfaițer, vineri, la club și o să avem o primă discuție. După, de luni încolo, o să discutăm cu antrenorii.

Nu am vorbit cu niciun antrenor. Cu domnul Boloni sunt prieten bun. Dar niciodată nu am discutat despre posibilitatea de a veni ca antrenor la noi. Am discutat, într-adevăr, să vină să ne ajute, în viitor, ca director general.

L-aș aștepta cu mare plăcere să vină și ca antrenor. Nu depinde ne mine, știm că este un antrenor foarte mare pentru nivelul lui Sepsi și trebuie să recunoaștem că a atins un nivel mondial, are și el alte pretenții.

Nu ne permitem noi un antrenor cu salariu de zeci de mii de euro, în niciun caz. Inima lui vrea să vină acasă, dar, până în momentul de față, nu am vorbit pentru a veni ca antrenor. Se poate, nu spun nu. Încerc să-l conving. Eu aș fi cel mai bucuros, pentru că am avea un antrenor cu vastă experiență internă și internațională. Ar fi o onoare extraordinară să vină la noi”, a declarat Laszlo Dioszegi, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Laszlo Dioszegi: „Au fost neînțelegeri între el și trei-patru jucători!”

Patronul lui Sepsi susține că demiterea lui Leo Grozavu a fost cauzată și de neînțelegerile pe care acesta le-a avut cu anumiți jucători din cadrul echipei.

„Eu consider că undeva trebuie găsită o cale de mijloc, o rezolvare amiabilă. Mi se pare exagerat ca cineva, care nu muncește nouă luni de zile, să fie plătit degeaba. Nu cred că mai există o echipă la care antrenorul pleacă, iar aceasta îi plătește tot contractul.

Totul este o negociere, dar trebuie și capra, și varza să fie mulțumite. Eu cred că antrenorii nu se gândesc doar la bani. Noi am lucrat foarte corect și vrem să fim și în momentul de față corecți. Dar cumva trebuie să ne întâlnim la mijloc.

Leo Grozavu avea o clauză că, dacă nu intrăm în play-off, putem unilateral să încheiem contractul. Dacă intram în play-off, contractul se ducea până în iulie.

Nu pot să spun că au fost probleme. Au fost neînțelegeri între el și trei-patru jucători. Am văzut că s-a rupt ceva în vestiar. Clubul trebuie să fie pe primul loc, nu eu, nu antrenorul, nu jucătorii. Întotdeauna trebuie să ne uităm la binele clubului”, a mai spus Laszlo Dioszegi.