Laszlo Dioszegi a întors armele către Ștefănescu după transferul la FCSB: „Credeam că are onoare”. Reproșuri și lui Gigi Becali

Laszlo Dioszegi nu se împacă nici acum cu gândul că l-a lăsat pe Ștefănescu să plece la FCSB. Patronul lui Sepsi și a exprimat dezamăgirea legată de atitudinea fotbalistului în momentul în care a apărut oferta roș-albaștrilor.

Laszlo Dioszegi, acid cu Marius Ștefănescu: „N-aș mai avea încredere în el”

Laszlo Dioszegi l-a lăsat pe Marius Ștefănescu să plece după ce jucătorul a petrecut șase ani la formația din Sf. Gheorghe. Patronul covăsnenilor nu ar fi vrut să își cedeze fotbalistul în SuperLiga, dar s-a lăsat înduioșat de rugămințile acestuia. Cu toate acestea, Dioszegi s-a simțit trădat pentru că, în urmă cu câteva luni, afirmase că Ștefănescu nu va pleca decât în străinătate.

„N-aş mai avea încredere acum în el (n.r. – în Ștefănescu). Anul trecut, după lungi negocieri, i-am prelungit contractul cu doi ani, deşi era clar că se vede la un alt club.

Ne spusese că îşi doreşte un transfer în străinătate şi că nu se pune absolut deloc problema să ajungă la FCSB, am avut încredere în ce a zis.

Apoi, FCSB i-a oferit mai mulţi bani şi a vrut imediat să plece. După ceva vreme, antrenorul Bernd Storck mi-a spus că jucătorul nu mai e cu mintea la antrenamente, aşa că m-am gândit că cel mai bine e să-l vindem.

Am învăţat să nu mai am încredere în jucători. M-a durut această situaţie. Am crezut că are onoare şi că va merge în străinătate, nu la FCSB.

Au fost cluburi din liga a doua din Germania şi Franţa interesate de el, dar au decis că nu se apără foarte bine, aşa că nu-l vor cumpăra. La FCSB se spune că nu joacă prea bine, îi va fi greu să intre în echipă”, a declarat Laszlo Dioszegi, conform .

La FCSB, Marius Ștefănescu are viață grea. . În cele 14 meciuri jucate până acum în tricoul roș-albastru, mijlocașul ofensiv a marcat 2 goluri și a oferit 1 assist.

„Săgeți” și către Gigi Becali: „Sunt nevoit să cerșesc”

În interviul acordat în presa din Ungaria, Patronul lui Sepsi susține că a primit în schimbul lui Ștefănescu doar 700.000 de euro.

„Aş vrea să adaug că în loc de 1.310.000 de euro plus TVA, ceea ce înseamnă aproximativ 1,6 milioane de euro, FCSB ne-a transferat doar 700.000 de euro, iar acum nu prea ne mai răspund la telefon.

Suma integrală trebuia să o primim pe 10 iulie, dar până acum am primit doar 40%. Sunt convins că vom primi şi restul sumei până pe 15 octombrie pentru că UEFA va verifica cluburile participante în competiţiile europene. Dar nu este normal să primim banii picătură cu picătură, iar eu să fiu nevoit să cerşesc”, a adăugat Dioszegi.