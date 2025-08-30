Sport

Laszlo Dioszegi a oferit scene fără precedent la pauza meciului Sepsi – Satu Mare 1-0: „E insuportabil! Pentru prima dată în viața mea"

Cristian Măciucă
30.08.2025 | 18:02
Laszlo Dioszegi a dezvăluit ce s-a întâmplat la pauza meciului Sepsi – Satu Mare, din etapa a 5-a a ligii secunde. Covăsnenii s-au impus in extremis, scor 1-0, golul victoriei fiind marcat în urma unui gest al patronului fără precedent.

Laszlo Dioszegi a dezvăluit ce s-a întâmplat la pauză în Sepsi – Satu Mare 1-0: „Am intrat în vestiar și am țipat la ei”

Retrogradată în Liga 2 la finalul sezonului trecut, Sepsi are obiectiv promovarea în SuperLiga. Echipa lui Ovidiu Burcă a început însă rău campionatul. Are doar 8 puncte după 5 etape și este pe locul 10, la două lungimi de play-off. În ultima rundă, Sepsi a câștigat pe teren propriu, scor 1-0, în fața ultimei clasate CSM Satu Mare.

Singurul gol al meciului a fost înscris în minutul 49, de Oberlin. Ieșirea în forță a covăsnenilor de la cabine i s-a datorat și lui Laszlo Dioszegi. Patronul lui Sepsi a dezvăluit că a mers în premieră peste jucători în vestiar.

„Dragi fani! Cred că e primul meci câștigător din viața mea în care nu pot fi fericit! Asta e orice altceva decât fotbal! Știu că toată lumea spune că nu ar trebui să postez, dar din păcate nu pot!

La pauză am intrat în vestiar pentru prima dată în viața mea și am țipat la ei! Am ieșit din carapacea mea și m-am liniștit, dar ce s-a întâmplat aici, în etapa a 5-a, e insuportabil!

Din păcate, voi, fanii, sunteți singurii care meritați aplauze, aplauze uriașe! Dar nu voi renunța, toată lumea ar trebui să fie înlocuibilă, jucători sau membri ai staff-ului, oricine!

Indiferent cât ar costa, nu voi renunța, atâta timp cât îmi permite sănătatea! Hai, Osk”, a scris Laszlo Dioszegi, pe profilul personal de Facebook.

În primele 5 etape din Liga 2, Sepsi a înregistrat 2 victorii, 2 egaluri și 1 înfrângere. Următorul meci al echipei lui Ovidiu Burcă este programat sâmbătă, 13 septembrie, pe terenul celor de la Dumbrăvița.

Tags:
