Laszlo Dioszegi, anunț după eliminarea lui Sepsi: „Aducem un fundaș din naționala Ungariei”

Patronul covăsnenilor a spus că este mândru de jucătorii săi pentru felul în care s-au luptat cu norvegienii de la Bodo Glimt, care au reușit să se califice după reprizele de prelungiri, scor 3-2.

Laszlo Dioszegi, anunț după eliminarea lui Sepsi

Laszlo Dioszegi a făcut un anunț după și a spus că va aduce la echipă un fundaș, care a strâns și 8 meciuri în naționala Ungariei:

„Povestea cu Ștefănescu e încheiată demult. Nu îmi doresc să vând niciun jucător, iar Ștefănescu e jucătorul nostru, cel puțin până în iarnă. Nu banii sunt pe primul loc.

Știu foarte bine că la un club cum suntem noi contează banii, dar nu ei sunt totul. Se poate și până în vară. Nu vreau să spun, fiecare jucător are prețul lui. Dacă FCSB dă un milion de euro, spun nu. Sunt niște bani, dar nu banii sunt pe primul loc. Și Ștefănescu vrea să rămână la noi!

Important e ce vrea jucătorul și ce vor și suporterii. Suporterii îl iubesc mult pe Ștefănescu, iar dacă el dădea un lob bun, poate chiar ne calificam”.

„Putem să-l ținem pe Varga, e un jucător bun, va mai veni un fundaș central la noi zilele următoare. Eu sunt genul care spune mereu adevărul, vrem să aducem un fundaș central cu opt apariții în naționala Ungariei, asta ne dorim acum.

Noi n-avem un lot atât de numeros precum FCSB sau CFR, dar vrem să intrăm mai întâi în play-off și după mai discutăm despre ce ne propunem. Eu cred că am făcut tot ce a depins de noi”, a mai spus Laszli Dioszegi, la TV .

„Le-am spus băieților că sunt mândru de ei!”

„Eu am intrat în vestiarul echipei și le-am spus că sunt mândru de ei, chiar sunt mândru de băieți, ieșim cu capul sus din Europa! Putem să vorbim despre ce a fost în prima repriză, dar trebuie să ne scoatem pălăria în fața băieților, am luptat 120 de minute, dacă nu era acel penalty, poate ajungeam la loviturile de departajare.

Bodo Glimt e o echipă mai bună, dar azi am fost cel puțin egali cu ei. Nu sunt supărat pe Păun, Păun a jucat foarte multe meciuri foarte bune. Nu pot să fiu supărat pe un jucător, a jucat echipa”, a .

„Eu pot să spun că echipa a făcut un meci foarte bun, chiar dacă prima repriză a fost modestă, dar per total am ieșit cu capul sus, iar Bodo Glimt e o echipă foarte bună, jucând pe o suprafață cu care nu suntem obișnuiți. Eu așa consider că am ieșit cu capul sus.

Arbitrii au fost cu nordicii, în general, în România se dau 5% pentru echipa gazdă, dar azi s-au dat 10% pentru nordici. Să vedem partea plină a paharului, consider că nu ne-am făcut de râs.

Eu cred că trebuie să fim mai atenți la academiile noastre, să fie niște antrenori care să crească jucători, care să crească nivelul fotbalului din România. Eu așa consider că nu dăm multă atenție la juniori. Poate peste 2-3 ani vom ajunge acolo, având 2-3 jucători buni veniți din academie”, a mai spus patronul lui Sepsi.