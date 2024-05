Laszlo Dioszegi, anunț uriaș după victoria din Farul – Sepsi 1-4: ”Jucătorii merită să primească primă dublă”

după hattrick-ul reușit de Pavol Safranko și golul lui Cosmin Matei. În urma acestei victorii, trupa lui Bernd Storck a trecut peste Rapid în clasament.

Ce primă oferă Laszlo Dioszegi după Farul – Sepsi 1-4

La finalul partidei Farul – Sepsi 1-4, prima din etapa a 8-a a play-off-ului SuperLigii, patronul Laszlo Dioszegi a anunțat că le va oferi jucătorilor o primă dublă și că va încerca să-l convingă pe Safranko să-și prelungească înțelegerea.

”Am fost atât de bucuros că am zis că jucătorii merită să primească primă dublă. Și în minutul 85 au luptat ca la 0-0. Fiecare victorie este 900 de euro. Cred că băieții merită felicitați și am arătat că nu am intrat în play-off să fim ciuca bătăilor.

În primele două meciuri, dacă nu ar fi fost greșelile de arbitraj, am fi fost pe locul trei sau maximum patru. Au fost greșeli, dar dacă aveam încă patru puncte, poate eram altfel acum. Fotbaliștii joacă pentru prime, pentru club.

Azi, la 3-0, poate multă lume a crezut că ne vom retrage. Chiar dacă au venit peste noi, pe contraatac am reușit să marcăm golul patru. Avem un antrenor bun, avem un lot bun și avem jucători cu caracter.

Safranko termină contractul, dar i-am spus că trebuie să stăm de vorbă cu toți jucătorii și să încercăm să prelungim contractul. Eu vreau să le prelungim contractele tuturor jucătorilor. Noi vrem să rămână această echipă și pe viitor. Avem un lot foarte subțire, azi am avut doar cinci jucători pe bancă”, a declarat Dioszegi, la .

Dioszegi, nemulțumit de deciziile de arbitraj

La fel ca și , patronul lui Sepsi a acuzat arbitrajul lui Viorel Cojocaru. Dioszegi este de părere că acesta trebuia să acorde două cartonașe roșii pentru jucătorii Farului.

”Nu știu de ce, dar am spus că Safranko va face cel mai bun meci al lui și nu am greșit. Trebuie să felicit toată echipa, cred că am făcut un joc foarte bun și am meritat victoria. Noi întotdeauna vrem să câștigăm și vrem să arătăm întregii lumi că noi jucăm la fel cu orice echipă și nu ținem cont că jucăm cu Farul, CFR, Rapid, FCSB sau Craiova.

Vrem să câștigăm toate meciurile. Putem spune că și la CFR meritam măcar un egal. Astăzi, minim un cartonaș roșu trebuia să primească Farul, dacă nu două. La Nedelcu era clar ca bună ziua. Arbitrul a fost chemat la VAR și spre stupoarea noastră a spus că nu este roșu. Am jucat un meci extraordinar, nu știu când putem repeta această ispravă.

Safranko a fost lovit foarte tare, este foarte umflată glezna lui. Sperăm că umflătura se va retrage în două-trei zile și va putea juca și cu Rapid. E cel mai bun meci al nostru de când suntem în prima ligă. Să câștigi la Farul cu 4-1 nu cred că am mai reușit de când suntem în prima ligă”, a spus Laszlo Dioszegi.