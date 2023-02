Laszlo Dioszegi anunță ședință mare la Sepsi: „Le-am făcut toate poftele, dar se vede cu ochiul liber că nu jucăm!”. Ce se întâmplă cu Cristiano Bergodi. Video Exclusiv

Sepsi se află pe locul șase, ultimul care duce în play-off, însă formația covăsneană nu a impresionat de la reluarea SuperLigii. Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, a intervenit telefonic în cea mai recentă și a anunțat că-i bagă în ședință pe antrenor și pe jucători.

Laszlo Dioszegi ia măsuri după parcursul slab al lui Sepsi din ultima vreme: „Se poate vedea cu ochiul liber că nu jucăm”

, în condițiile în care Petrolul și FC U Craiova 1948 s-au apropiat de locul șase. Echipa antrenată de Cristiano Bergodi , miercuri, 15 februarie, cu privire la incidentele de rasism și xenofobie din meciul cu FC U Craiova 1948.

ADVERTISEMENT

VEZI VIDEO MAI JOS

„Din păcate se întâmplă ceva. Nu știu ce, dar este o problemă. Se poate vedea cu ochiul liber că nu jucăm ce am jucat până acum. Cine își amintește când am câștigat Cupa României și Supercupa României toată lumea a văzut-o candidată la titlu pe Sepsi. Aproape toată lumea.

Eu am fost cel care am spus că semnez atunci dacă ajungem în play-off. În sânul echipei am văzut unii jucători care au crezut că dacă au câștigat Cupa României și Supercupa deja suntem invincibili.

ADVERTISEMENT

Atunci am tras un semnal de alarmă că e prea mult și sunt unii jucători care nu o să dea randamentul scontat de noi fiindcă ei simt că Sepsi e o echipă invincibilă. Uite că am avut dreptate, din păcate, fiindcă o să fie o luptă foarte grea pentru play-off”, a declarat Laszlo Dioszegi la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Postul lui Cristiano Bergodi nu este în pericol deocamdată: „Dacă intrăm în play-off contractul se prelungește automat”

Laszlo Dioszegi este convins că antrenorul are partea sa de vină în evoluțiile slabe ale jucătorilor, însă patronul lui Sepsi a observat atitudinea unor jucători care nu dau totul pe teren pentru echipă. „Sincer, chiar mâine vreau să stau de vorbă cu Bergodi și cu jucătorii. Eu cred că ce a depins de mine și de club noi am făcut absolut tot. Pofta jucătorilor și a antrenorilor, dar văd că sunt probleme.

ADVERTISEMENT

Trebuie să văd unde sunt probleme. Iar între antrenor și jucători, dar sunt probleme sigur. Nu e în pericol Bergodi. Nu se pune absolut deloc problema. Noi avem un contract cu Bergodi că dacă intrăm în play-off se prelungește automat încă un an contractul lui.

Dacă nu intrăm în play-off atunci este altceva. Stăm jos și analizăm la cald decizia. Are contract până în vară. Dacă nu intrăm în play-off e decizia clubului dacă îl păstrează sau nu. Nu vreau să vorbim ce va fi în vară pentru că mai sunt multe etape, dar trebuie foarte serios să luăm fiecare meci”, a mai spus Laszlo Dioszegi la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

ADVERTISEMENT

Pentru Sepsi urmează un program de foc în SuperLiga: „Foarte repede ajungi la hora retrogradării”

Pentru Sepsi urmează un program de foc în ultimele cinci meciuri ale sezonului regulat din SuperLiga. Echipa antrenată de Cristiano Bergodi joacă împotriva lui Botoșani, Hermannstadt, Farul, CFR Cluj și FCSB. Laszlo Dioszegi a amintit acest aspect, fiind dezamăgit pentru faptul că echipa sa nu a reușit să câștige cu Mioveni sau Chindia.

ADVERTISEMENT

„Partidele se duc și foarte puține puncte ajung la noi. Nu vreau să vorbesc public, dar sunt unii jucători care parcă e bine la salariu, dar când trebuie să dai performanță, parcă nu dau 100%. Sau cel puțin sunt comozi. Unii dintre jucători stau jos în fotoliu și nu mor pentru echipă, pentru club. Să dai totul pe teren! Și-au pierdut entuziasmul.

Este o problemă și de antrenor pentru că el trebuie să țină caii împreună. El trebuie să țină frânele în mână. Am văzut meciul cu Mioveni și acum s-a dovedit și cu Chindia dacă intri în horă după trebuie să fie foarte greu. Nu putem să stăm liniștiți.

Punctele se înjumătățesc și foarte repede ajungi la hora retrogradării. Nu spun că sunt supărat, dar simt în mine o dezamăgire pentru că am avut două meciuri mai ușoare decât ce o să vină mai târziu”, a declarat Laszlo Dioszegi la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Fanatik SuperLiga, emisiunea care te pune la curent cu toate exclusivitățile din fotbalul românesc, poate fi urmărită în fiecare luni, marți și vineri, începând de la ora 10:30. Este LIVE pe site-ul FANATIK.RO, canalul de , pagina de și conturile FANATIK de pe Tik-Tok și .