Laszlo Dioszegi are variante dacă-l demite pe Valentin Suciu. Un portughez, favorit pentru banca tehnică! Exclusiv

, iar gruparea covăsneană și-a diminuat șansele de calificare în play-off, după eșecul suferit pe teren propriu. Valentin Suciu a dat de înțeles că rămâne la decizia conducerii dacă va fi demis.

Sepsi, tot mai departe de play-off după eșecul cu Hermannstadt

Sepsi avea nevoie de o victorie pentru a ține aproape de zona de play-off. Formația covăsneană a făcut un nou joc modest, de această dată în fața propriilor suporteri și .

Eșecul suferit l-a descurajat pe antrenorul după acest joc, șansele la play-off diminuându-se considerabil.

Conducerea clubului se pregătește de o eventuală înlocuire a tehnicianului de 44 de ani, iar din informațiile FANATIK, Tony Da Silva ar fi favorit să preia echipa clasată în prezent pe locul 7 în SuperLiga României.

Acesta este fără angajament din septembrie anul trecut, după ce , dar în această perioadă, , în momentul în care portughezul a preluat-o pe Manchester United.

Valentin Suciu a revenit pe banca celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe în septembrie anul trecut și a adunat în total 22 de meciuri pe banca echipei covăsnene. 8 victorii, 6 rezultate de egalitate și 8 înfrângeri sunt rezultatele obținute de acesta.

Tony Da Silva a povestit prin ce probleme de sănătate a trecut

La câteva luni după despărțirea de Poli Iași, Tony Da Silva a povestit în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA prin ce probleme de sănătate a trecut, probleme care i-au schimbat concepția despre viață.

„Dumnezeu m-a ajutat foarte mult. Eu anul trecut am pățit ceva foarte nasol, am învins un cancer și cum am spus, eu sunt transparent, eu nu vreau să mai pierd timpul.

Acum sunt bine, sunt sănătos, mi-am schimbat foarte mult modul în care mă gândesc în viață. În fiecare zi trebuie să facem ceea ce ne place și ne face să ne simțim bine, pentru că nu știm nimic despre ziua de mâine. Este adevărul, anul trecut când mi s-a spus că am cancer, a fugit pământul de sub mine, nu știu să-ți explic cum m-am simțit.

E cel mai dureros lucru din viață, m-am speriat. Ca jucător eram întotdeauna un pitbull și mușcam din toți, atunci am mușcat viața, m-am luptat și am revenit, iar după aceea am salvat Poli Iași de la retrogradare. Dumnezeu e mare! De când am reușit asta, am zis că fiecare zi pentru mine e o binecuvântare să fiu în viață”, a declarat Tony Da Silva în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.