Laszlo Dioszegi dezvăluie cum vrea să o salveze pe Sepsi: „Poate vine un miliardar din China”. A anunțat o măsură disperată

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Sepsi Sfântu Gheorghe, una dintre nou-promovatele din acest sezon de SuperLiga, se confruntă cu probleme grave. Clubul a pierdut masiv din finanțarea oferită de Budapesta, care se aplica în perioada fostului premier Viktor Orban. Finanțatorul covăsnenilor, Laszlo Dioszegi (54 de ani), a dezvăluit planul pe care vrea să-l aplice pentru a salva formația lui Ovidiu Burcă. La ce măsură disperată ar putea apela clubul din centrul țării.

Laszlo Dioszegi admite că situația clubului Sepsi e gravă fără o finanțare

Laszlo Dioszegi nu se mai ascunde și a recunoscut public în ultimele zile că Sepsi se confruntă cu o situație extrem de dificilă. Echipa din Sfântu Gheorghe ar putea avea mari probleme cu banii în următoarea perioadă, după ce guvernul de la Budapesta a oprit finanțarea. Momentan, plățile la clubul din Ardeal sunt la zi, însă e chestiune de luni până când situația ar putea devenit critică.

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Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, omul care gestionează au venit constant bani din Ungaria. Totul s-a schimbat radical odată cu plecarea lui Viktor Orban de la conducerea Guvernului de la Budapesta. Fără acești bani, Sepsi nu are cum să reziste. Dioszegi se roagă la o „minune”, iar în Covasna să ajungă un investitor din Asia. A dat și unele exemple în acest sens. El a spus că speră ca miliardari din China, Asia sau zona arabă să-și îndrepte atenția către Sfântu Gheorghe.

„(n.r. E o amenințare oprirea finanțării de la Budapesta pentru viitorul lui Sepsi?) Nu știm absolut nimic. Până acum, întotdeauna am primit. Anul acesta nu știm absolut nimic. E o incertitudine. Recunosc. Oricum, să ții o echipă în prima ligă, cu 200 de oameni, e imposibil. Dar încercăm să aducem investitori lângă noi, ca și alte echipe. Să vedem. Poate vine un miliardar din China. E mai ușor să intri în Conference League, în anii viitori. Dacă vine cineva potent cu 10 – 15 milioane, poate Sepsi să intre în primele 6 echipe. (…) Sunt mulți miliardari în zona Asiei, în China, India, țările arabe”, a spus șeful lui Sepsi.

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La ce măsură disperată poate recurge finanțatorul lui Sepsi pentru a salva echipa

În așteptarea unei minuni, adică a venirii unui șeic din zona Golfului, finanțatorul lui Sepsi analizează planurile pe termen scurt pentru a ține echipa din SuperLiga pe linia de plutire. Laszlo Dioszegi îi asigură pe jucătorii echipei și pe toți cei din club că, dacă se va ajunge la fundul sacului, Sepsi va recurge la împrumuturi de la bănci. „(n.r. Jucătorii se întreabă: ce se întâmplă cu noi peste 2-3 luni?) Oricum, noi o să avem și alte soluții. Dacă nu vom mai primi bani, noi vom face împrumuturi la bancă.

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Jucătorii nu trebuie să fie îngrijorați E adevărat că trebuie să mai aducem investitori. Noi am tras un semnal de alarmă. Mereu spunem adevărul. Nu trebuie să mințim, să spunem că avem 5 milioane în bancă. Nu este adevărat. Vreau să spun că suntem cu banii la zi. Pe 20 – 21 (octombrie) primesc salarii pe luna asta, apoi și luna viitoare la fel. Anul acesta pot spune că suntem ok. Anul viitor, dacă nu reușim să aducem investitori, atunci luăm un împrumut de la bancă. Avem un stadion de 30 de milioane de euro. Nu avem datorii, nu e o problemă. Încercăm să aducem investitori la noi”, adaugă patronul covăsnenilor.

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Ce obiectiv are Sepsi Sfântu Gheorghe în acest sezon. Dioszegi e realist

, cu 13 puncte. Echipa lui Ovidiu Burcă a avut evoluții destul de inconstante în rundele scurse din acest campionat, alternând succesele surpriză ca 3-1 cu CFR Cluj (acasă) și 1-0 cu FC Argeș (în deplasare), cu eșecurile la scor: 0-5 la Botoșani.

După eșecul din etapa a 11-a cu Dinamo, scor 0-2, Laszlo Dioszegi a fost realist și a spus că asta e valoarea echipei sale. Obiectivul clubului este salvarea de la retrogradare. „Atitudine am avut cu Dinamo, dar asta e valoarea noastră. Trebuie să recunoaștem. Eu am spus din start că anul acesta trebuie să ne gândim la salvarea de la retrogradare. Nu putem să ne gândim la play-off. Am avut un start de sezon bun, dar acum am început să și pierdem. Sperăm ca etapa viitoare, la Petrolul, să scoatem cel puțin un punct”.

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