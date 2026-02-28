Laszlo Dioszegi, dezvăluiri de culise după coşmarul retrogradării lui Sepsi: „Am avut încredere în jucători şi am rămas dezamăgit când mi-au spus asta”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Una dintre cele mai şocante retrogradări din ultimii ani a fost cea a lui Sepsi Sf. Gheorghe. Covăsnenii au ratat la mustaţă play-off-ul şi au retrogradat direct după un parcurs dezastruos în play-out, cu înfrângere în ultima etapă pe terenul Unirii Slobozia.

Laszlo Dioszegi, dezvăluiri dureroase despre retrogradarea lui Sepsi

Laszlo Dioszegi a vorbit pentru FANATIK despre , spunând că nu şi-ar fi imaginat niciodată acest scenariu. Patronul susţine că totul a început de la înfrângerea şoc împotriva Gloriei Buzău, echipă deja condamnată:

„Trecerea a fost foarte dificilă. Nu a existat cineva, chiar dacă am tras semnale de alarmă că n-am intrat în play-off, dar nu a existat nimeni în ţară care să spună că o să retrogradăm direct.

Să zicem mai joci un baraj, mai ai o şansă… Dar direct să retrogradăm? Am jucat cu Gloria Buzău primul meci care ne-a bătut cu 2-1. În minutul 80 conduceam cu 1-0, nimeni nu s-ar fi gândit. În ultimele minute, Luckassen, care a fost la noi, a dat două goluri.

Am schimbat antrenorul, l-am adus adus pe Dorinel, am zis că întoarcem lumea pe dos. În cinci meciuri am făcut un singur punct. Atunci deja ştiam că avem o mare problemă. A venit Laszlo Csaba, a avut la dispoziţie trei meciuri.

N-am ce să îi reproşez pentru că din trei meciuri a făcut patru puncte. Din şase meciuri n-am făcut decât un singur punct. Dacă era mai devreme aşa, terminam pe locul 8-9″, a spus Dioszegi pentru FANATIK.

Dezamăgit de jucători după retrogradare: „Deja era o bănuială!”

Omul de afaceri îşi reproşează că a avut prea mare încredere în jucători, spunând că momentul retrogradării a fost foarte dezamăgit când 95% dintre fotbalişti au anunţat că nu mai vor să rămână în liga secundă:

„Nu pot să îmi explic şi nimeni nu poate să îşi explice. Poate am avut prea mare încredere în jucători. Am zis că lotul este unit, dar, sincer, când am căzut în liga secundă şi le-am spus jucătorilor că începem de acolo şi , 95% dintre ei au spus că nu vor să rămână.

Deja era o bănuială. Dacă nu simţi nimic pentru acest club… Pe mine m-a dezamăgit foarte tare când am auzit asta de la jucători. Locul nostru era de locul 7-8, dar în niciun caz mai jos. Pe noi ne-a bătut Slobozia care şi acum se chinuie şi au mai adus jucători buni.

Noi, acum, trebuie să privim înainte. Degeaba spunem ce ar fi fost dacă, dar trebuie să muncim mult mai mult şi trebuie neapărat, neapărat, să nu se repete chestia asta în ultimele meciuri pe care le avem acum.

Orice nume au jucătorii, orice trecut au în fotbal, nu trebuie să se gândească la asta. Nu joacă numele, doar echipa joacă şi trebuie să fim conştienţi de chestia asta”, a declarat Dioszegi pentru FANATIK.

Dioszegi a făcut calculele pentru promovare: „Vrem să evităm barajul!”

În acest moment, Sepsi este în lupta pentru promovarea directă în SuperLiga. Patronul covăsnenilor a făcut calculele şi vrea neapărat să evite barajul, acolo unde crede că vor fi două dintre Hermannstadt, Petrolul şi Csikszereda:

„Drumul e lung până la promovare. Echipa stă bine şi eu sunt foarte mulţumit de atitudinea şi dăruirea jucătorilor. Am încredere în ei. Nu pot să spun că avem şanse mai mari decât FC Bihor, pentru că e doar un punct între noi.

Sperăm să câştigăm sâmbătă şi atunci o să fim 100% în play-off. Apoi o să vedem ce se întâmplă în toate cele trei meciuri şi o să avem o şansă în plus faţă de urmăritoare, dar în momentul de faţă suntem cu FC Bihor, cu Voluntari, ASA Târgu Mureş, care n-a depus armele.

Obiectivul este să încheiem pe unul din primele două locuri. Pronosticul meu este că lângă Metaloglobus va fi Unirea Slobozia. Au pierdut cel mai bun jucător, pe Papeau. Cred că Hermannstadt o să revină şi atunci între Hermannstadt, Petrolul şi Miercurea Ciuc se vor alege cele două de la baraj.

Oricare dintre ele este o echipă puternică şi ar fi păcat să prindem barajul să jucăm cu oricare dintre ele. Ne gândim la locul 2 şi atunci scăpăm de baraj. Nici nu aş vrea să mă gândesc la baraj, ci la promovarea directă.

Nici locul 1 nu este stabilit. Chiar dacă este Corvinul Hunedoara acolo, la şapte puncte diferenţă, nu cred că este jucat”, sunt calculele făcute de Dioszegi pentru revenirea lui Sepsi în SuperLiga.