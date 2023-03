Laszlo Dioszegi, discurs motivațional în vestiarul lui Sepsi înaintea „finalei” cu FC U Craiova: „A venit ziua cea mare!”. Video

Patronul covăsnenilor consideră că jucătorii săi sunt capabili să câștige meciul cu FC U Craiova și le-a spus jucătorilor că trebuie să se ridice indiferent de ce se întâmplă în meci și să lupte până la final, pentru a intra în play-off.

Laszlo Dioszegi, discurs motivațional în vestiarul lui Sepsi înaintea „finalei” cu FC U Craiova

Laszlo Dioszegi a avut un discurs motivator pentru jucătorii săi înaintea duelului dintre : „Iată că a venit ziua cea mare! Când mă uit la voi, încrederea e 100% că astăzi nu vom părăsi terenul învinși.

Astăzi, împreună vom învinge. După atâtea așteptări, a sosit astăzi finala adevărată. Eu am încredere în voi, și nu numai eu, tot staff-ul, fiindcă știu că dacă veți cădea jos, dacă va curge sânge pe voi, o să vă ridicați, o să ștergeți sângele și veți merge mai departe”.

„Astăzi este ziua voastră, este ziua noastră a tuturor. Vă rog acum pe voi să ne îmbrățișăm toți în jurul mesei și să vedem un filmuleț de șase minute.

Nu vă răpesc mult timp că după aia trebuie să intrați pe teren și vreau să intrați motivați 100%. Putem să o facem!”, a fost mesajul transmis de patronul lui Sepsi în vestiar.

Cristiano Bergodi, încrezător înaintea duelului decisiv pentru play-off

, este încrezător înaintea duelului cu FC U Craiova, vorbind despre ce trebuie să facă jucătorii săi: „Am avut aceleași zile la dispoziție. Cu jucătorii am vorbit, ne-am refăcut fizic.

Vom juca această finală. E o finală, nu știu ce moral mai trebuie ridicat. Trebuie numai să câștigăm. Băieții conștientizează ei. Dacă nu te mobilizezi acum, atunci când?”.

„În general, au avut un parcurs mai constant. Dacă am ajuns acolo aproape de ei, înseamnă că am făcut și noi puncte. Noi am avut probleme în unele meciuri din retur. Nu pot explica.

Vom vedea cine e mai bun. Diferența va fi făcută de jucătorii care vor gestiona mai bine presiunea. Noi avem nevoie de un rezultat de trei puncte. Echipa care va avea mai multă încredere în calitățile proprii, va câștiga meciul.

Trebuie să atingem un obiectiv. Nu am emoții, am fost mereu o persoană echilibrată. Am jucat meciuri importante. Repet, e o finală”, a mai spus Cristiano Bergodi.