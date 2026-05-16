Laszlo Dioszegi, discurs războinic în fața jucătorilor de la Sepsi înaintea meciului decisiv pentru promovare: ”Să curgă sânge pe teren!”

Sepsi are nevoie de un punct în meciul împotriva Chindiei Târgoviște pentru a obține promovarea directă în SuperLiga. Entuziast ca de obicei, Laszlo Dioszegi le-a ținut un discurs plin de patos jucătorilor antrenați de Ovidiu Burcă.

Cu o zi înaintea disputării partidelor din etapa a 10-a, ultima a play-off-ului din Liga 2, patronul formației din Sfântu Gheorghe a mers în cantonamentul echipei și le-a vorbit jucătorilor, iar imaginile le-a postat pe contul său de Facebook. El le-a cerut să nu se mai gândească la nimic și să joace pentru a face lumea fericită.

”Măi, copii! Ne aflăm în fața cred că celui mai important moment din istoria clubului nostru! Sunt foarte mulți oameni suferinzi, bolnavi, pe care voi, mâine (n.r. – sâmbătă, 16 mai), cu dăruire, puteți să-i însănătoșiți, prin simplu fapt, că timp de 95 de minute jucați ceea ce știți voi! Noi știm că voi știți să jucați fotbal, numai să vreți!

Să vă dăruiți 100 la sută! Poate să curgă sânge pe teren, nu e problemă! Orice se întâmplă nu e problemă, doar să-i faceți fericiți pe cei 6.000 de oameni care vor fi pe stadion. Ei suspină după fotbal, iar voi sunteți idolii oamenilor, și nu doar din Sfântu Gheorghe, ci din întreaga țară!

Noi suntem un club aparte, noi suntem împreună indiferent de limbă, indiferent de culoare, indiferent de orice. Nu prea există club în Europa, care să fie așa cum suntem noi. Acum nu contează banii, nu contează nimic, contează doar că soarta clubului este în mâinile voastre!”, le-a transmis Laszlo Dioszegi.

Ce le-a promis Dioszegi jucătorilor în caz de promovare

În speranța că echipa sa va reveni pe prima scenă a fotbalului din România după un singur an petrecut în Liga 2, patronul formației din Sfântu Gheorghe le-a promis jucătorilor o primă în cazul promovării.

”Eu, cu zâmbetul pe buze, vă spun că am încredere 100 la sută în voi și știu că mâine veți face tot ce depinde de voi ca să aduceți fericire nu doar în casele nevoiașilor, ci a tuturor celor care suspină după fotbal. În afara faptului că sunteți niște fotbaliști incredibil de buni, în primul rând sunteți oameni cu inimă, iar mâine nu vă gândiți decât la victorie.

Sunteți cu salariile la zi, cu primele la zi, iar eu vreau ca luni să plecați acasă fericiți, împreună cu primele de promovare, cu tot. Vă promit că dacă mâine faceți fericiți pe toată lumea, poimâine, sau luni, când vreți voi să plecați acasă, o să plecați mai mult decât fericiți. Împreună vom învinge! Hajra, Sepsi!”, a spus Laszlo Dioszegi.

Sepsi, aproape de promovarea în SuperLiga

Înainte de ultima etapă a play-off-ului din Liga 2, care va avea loc sâmbătă, 18 mai, de la ora 11:00, Sepsi are un avans de două puncte față de FC Voluntari și este principala favorită la promovarea directă în SuperLiga, alături de Corvinul.

Programul ultimei etape a play-off-ului din Liga 2

, iar FC Voluntari se deplasează în Ghencea pentru jocul cu Steaua. , deoarece și la egalitate de puncte cu ilfovenii vor fi în față pentru că au terminat mai sus în sezonul regulat.

Sâmbătă, 16 mai