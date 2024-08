Laszlo Dioszegi, gest uriaș pentru Cosmin Matei, după ce fotbalistul lui Sepsi a fost suspendat pentru dopaj: „Suntem alături de el”

, în urma unui control anti-doping la care fostul fotbalist al celor de la Dinamo a ieșit pozitiv. Patronul echipei Sepsi, Laszlo Dioszegi, a reacționat în urma acestui incident.

Laszlo Dioszegi, gest uriaș pentru Cosmin Matei, după ce jucătorul a fost prins dopat

Sepsi are parte de un start fulminant de sezon, covăsnenii acumulând 7 puncte în primele etape, iar jocul echipei arată foarte bine. Laszlo Dioszegi nu are însă doar motive de bucurie, mijlocașul echipei sale, Cosmin Matei, fiind suspendat pe o perioadă de 6 luni.

ADVERTISEMENT

Patronul covăsnenilor a oferit prima reacție în urma incidentului, Dioszegi declarând că Sepsi este alături de jucător în această perioadă mai puțin bună și totodată a anunțat că salariile lui Cosmin Matei vor fi achitate integral în perioada suspendării.

„În aceste momente Matei are unele probleme și nu vrem să îi facem și noi alte probleme în plus. Anunț pe acestă cale opinia publică că noi cei de la Sepsi suntem alături de Cosmin Matei și îi vom plăti salariul și pe perioada suspendării.

ADVERTISEMENT

Nu se pune problema de reziliere a contractului. Noi nu ne abandonăm jucătorii la greu. Considerăm că tot ceea ce s-a întâmplat nu a fost ceva voit, deci nu din cauza lui. A fost ceva fără ca el să știe.

Și oricum, nu am înțeles de ce decizia a fost tergiversată atât de mult. Din păcate el nu se mai poate antrena cu noi, dar o va face separat, iar noi suntem alături de el. Sunt convins că la apel o poate rezolva”, a spus Laszlo Dioszegi, potrivit .

ADVERTISEMENT

Agentul lui Cosmin Matei a reacționat după suspendare: „A venit nenorocirea!”

, Marius Avram, e conștient că situația este neplăcută pentru clientul său. De asemenea, impresarul a dezvăluit că jucătorul era în discuții cu cei de la Sepsi OSK pentru o prelungire de contract.

„În primul rând, eu am rămas șocat de decizia pe care a primit-o Cosmin, mai ales că înainte cu 2-3 săptămâni discutasem cu Cosmin și clubul legat de prelungirea contractului.

ADVERTISEMENT

Cosmin mai are contract pe un an cu Sepsi. Chiar vorbeam cu el că se simte și voia să mai continue un an de zile. Apoi a venit nenorocirea asta cu dopingul”, a declarat Marius Avram, potrivit .