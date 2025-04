Laszlo Dioszegi i-a decis viitorul lui Dorinel Munteanu la Sepsi chiar în a doua zi de Paște! Cine l-a dat afară pe Debeljuh

Sepsi a avut un sezon modest care continuă cu un play-out dezamăgitor. Laszlo Dioszegi a spus totul despre viitorul antrenorului Dorinel Munteanu, De asemenea, patronul echipei din Covasna a spus totul despre

Viitorul lui Dorinel Munteanu la Sepsi, decis în direct. Ce a spus patronul Laszlo Dioszegi

Sepsi, una dintre echipele care aspirau în fiecare an la play-off, a ratat accederea în primele 6 echipe în actuala stagiune. Eliminați prematur și din Cupă, covăsnenii se tem acum de retrogradarea din primul eșalon.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Horia Ivanovici l-a întrebat punctual pe Laszlo Diozsegi ce are de gând să facă în cazul în care echipa sa va ajunge în cele din urmă în Liga 2, precum și ce s-a întâmplat de fapt cu atacantul Gabriel Debeljug, îndepărtat recent de la club.

„Am încredere totală în Dorinel Munteanu”

„Vă vine să credeți că ați ajuns aici?”, a fost întrebarea pusă de moderatorul Horia Ivanovici. „E greu să credem. Câteodată mă gândesc că poate e un vis urât, fiindcă… E imposibil.

Am avut nevoie de patru puncte să intrăm în play-off și acum iată că suntem pe loc de baraj și putem să spunem că avem trei puncte față de Slobozia. Trec sărbătorile și începem iarăși să muncim și am încredere totală în Dorinel Munteanu și am încredere în echipă că o să ieșim din groapă!”, a replicat Laszlo Dioszegi.

„Trebuie să discutăm ce se întâmplă”

„Vă rog să clarificați un lucru. Indiferent ce s-ar întâmpla, indiferent, doamne ferește, eu nu cred că picați, dar doamne ferește, sincer nu cred, pentru că aveți echipă bună, dar doamne ferește. Dorinel rămâne la echipă?”, a mai întrebat moderatorul.

„Nu, sincer, n-am discutat despre chestia asta, că nici nu a fost în minte dacă există posibilitatea asta, când a venit el. Trebuie să discutăm ce se întâmplă, dar nu vrem acum să discutăm de lucruri rele, fiindcă știm foarte bine că dacă ne gândim negativ, atunci n-avem cum să câștigăm.

Deci noi în momentul de față trebuie să fim 100% pozitivi toți, inclusiv colegii mei de la club. Și jucătorii și antrenorii și toți. Deci acum e prea devreme să vorbim de retrogradare. În ultima etapă atunci vedem ce se întâmplă și după aia putem să discutăm despre chestia asta!”, a răspuns Dioszegi.

„Sunt nemulțumiți!”

„Au apărut tot felul de speculații în presă că n-are chimie cu jucătorii, că deja vestiarul îl respinge!”, a insistat moderatorul emisiunii. „Nu, nu este absolut nimic adevărat. Deci dumneavoastră mă cunoașteți pe mine, știți că eu sunt foarte sincer, chiar dacă trebuie să spunem lucrurile urâte, nu.

Nu este nicio problemă. Nu avem nicio problemă. Normal că sunt jucători întotdeauna care nu joacă și atunci sunt nemulțumiți. Iată că a luat antrenorul decizia.

La noi întotdeauna antrenorul decide. Dacă el spune că nu vrea pe jucătorul X sau Y, eu sunt de acord și facem pașii următori. Dar nu eu l-am dat afară pe Debeljuh. A fost decizia antrenorului și asta merge mai departe”, a spus patronul celor de la Sepsi.

„Nu e gândul lui aici, așa au zis colegii lui!”

„Dar de ce l-ați dat afară?”, a fost curios să afle moderatorul. „Sincer vă spun, a venit antrenorul și a zis că nu se bazează pe el, a fost nemulțumit, nu știu, și înaintea partidei, când a jucat acum ultima oară, cu zece minute înainte, a zis antrenorul că nu mai vrea să lucreze cu el.

Eu nu puteam decât să fiu de acord, acum nu avem nevoie de certuri și trebuie să fim uniți toți. Are contract până iunie, oricum trebuia să plătim. Oricum, am auzit că deja, astea sunt vorbe, dar așa spun unii dintre jucători, că deja gândul lui e altundeva.

Nu, nu știu acum unde ar putea să ajungă, dar nu e gândul lui aici, așa au zis colegii lui. Și atunci e normal că antrenorul vrea să intre în luptă numai cu jucători care cu gândul sunt aici. Cred că 10.000 avea contract!”, a explicat finanțatorul covăsnenilor.

„Nici nu vrem să ne gândim măcar la un loc de baraj”

„Deci ca să fie clar. Dacă rămâneți în prima ligă, Dorinel rămâne 100%. Și are mână liberă!?”, a intervenit apoi Horia Ivanovici. „Are mână liberă. La noi toți antrenorii au avut mână liberă. Nu cred că poate unul să vină să spună că nu a avut mână liberă.

Dacă picăm, atunci stăm jos și discutăm toate detaliile, dar vă spun încă o dată, nici nu vrem să ne gândim măcar la un loc de baraj cel mai rău ca să prindem și acolo chiar trebuie să strângem rândurile și avem două partide în care trebuie să arătăm că locul nostru este în prima ligă”, a răspuns Laszlo Dioszegi.

„De rezultate nu sunt mulțumit”

„Dumneavoastră sunteți mulțumit de cum a început Dorinel treaba?”, a mai întrebat pe final Horia Ivanovici. „Eu sunt mulțumit cum a început treaba. De rezultate nu sunt mulțumit, dar e la fel și el. Tot așa. Deci eu văd o îmbunătățire a lucrurilor de când a preluat echipa noastră.

Și sincer vă spun, dacă ne gândim la Farul la prima repriză, am dominat Farul. Iar dacă ne uităm la UTA, cât de cât meritam victoria și acolo. Deci acum, după atâta neșansă și după atâta meciuri pierdute… Trebuie să ne vină rândul și să câștigăm două, trei meciuri și atunci…”, a concluzionat Laszlo Dioszegi la FANATIK SUPERLIGA.

3 eșecuri și o remiză sunt cifrele lui Dorinel Munteanu la Sepsi de când a preluat echipa