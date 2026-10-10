Sport

Laszlo Dioszegi i-a răspuns lui Andrei Nicolescu, după ce oficialul dinamovist s-a plâns de protocolul de la meci: „Poate s-a trezit mai bine azi!”

Dinamo a învins-o pe Sepsi, scor 2-0, în etapa a 11-a a SuperLigii, însă Andrei Nicolescu a fost indignat de protocolul avut la Sf. Gheorghe. Laszlo Dioszegi i-a răspuns oficialului dinamovist.
Mihai Dragomir
10.10.2026 | 14:31
Laszlo Dioszegi ia raspuns lui Andrei Nicolescu dupa ce oficialul dinamovist sa plans de protocolul de la meci Poate sa trezit mai bine azi
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Laszlo Dioszegi a răspuns. Ce a transmis după ce Andrei Nicolescu s-a plâns public de protocolul de la Sepsi - Dinamo 0-2. Foto: Colaj FANATIK.
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Etapa a 11-a din SuperLiga a venit pentru Dinamo cu o victorie în deplasare cu Sepsi. Deși echipa lui a învins cu 2-0, Andrei Nicolescu a fost nemulțumit de protocolul avut în lojă. Laszlo Dioszegi, patronul covăsnenilor, i-a răspuns a doua zi. Ce urmează să se întâmple la următoarea întâlnire cu „câinii”.

Laszlo Dioszegi i-a răspuns lui Andrei Nicolescu după Sepsi – Dinamo 0-2

După ce și-a felicitat echipa în urma victoriei cu 2-0 pe terenul lui Sepsi, Andrei Nicolescu a ținut să îi transmită un mesaj public lui Laszlo Dioszegi. Președintele bucureștenilor s-a plâns de protocolul de care a avut parte în loje la meci, cerând mai multă atenție pe viitor. Patronul covăsnenilor a venit cu replica a doua zi, explicând cum au stat lucrurile, de fapt, dar și „rețeta” după care se ghidează clubul său la astfel de capitole.

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„Eu am fost total surprins, ați văzut ce a declarat domnul Rednic și a văzut toată țara. În cei 10 ani, nimeni nu s-a plâns de protocol. Au fost trei platouri, trei sau patru feluri de cașcaval, două feluri de cârnați, plus jumări, două feluri de salam. Au mai fost vin, bere, apă minerală, apă plată, Fanta, Cola-Cola și Sprite. Nici nu mai știu ce a fost. Un lucru e clar, nu se face nicio diferență între echipe. Exact același lucru am mâncat și noi, ce s-a mâncat și în loja lui Dinamo. Domnul Nicolescu trebuie să se bucure pentru victorie. Eu am fost pe anumite stadioane și am primit doar apă plata și nu am zis nimic. Niciodată nu am ieșit să critic! Nu toată lumea își permite să facă un porc la proțap. Noi considerăm că platourile reci sunt cele mai potrivite. Nimeni nu s-a plâns până acum, dimpotrivă!”, a spus inițial Laszlo Dioszegi.

Promisiunea lui Laszlo Dioszegi pentru Andrei Nicolescu

Ulterior, finanțatorul clubului din Sf. Gheorghe a transmis că la următoarea vizită a lui Dinamo, protocolul va fi mult mai bogat, astfel încât să nu mai existe discuții. El a mai precizat că oficialii dinamoviști puteau cere oricând mai multe responsabilului care verifica constant dacă mesele s-au golit. „Eu nu caut scandaluri, data viitoare o să fim și mai atenți când vin cei de la Dinamo! Puteam să punem un platou sau două în plus. Este un băiat, Cosmin, care servește lojele și merge din 10 în 10 minute să verifice. Îi puteau spune lui să mai aducă, nu era nicio problemă. Poate domnul Nicolescu s-a trezit mai bine astăzi și regretă ceea ce a spus. Chiar o să-i strâng mâna când ne întâlnim și o să vorbim despre asta”, a mai spus Laszlo Dioszegi, la TV Digi Sport.

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Attila Hadnagy, directorul general al lui Sepsi, a susținut la rândul său că formația sa oferă un protocol corespunzător pentru invitați la fiecare partidă pe care o găzduiește. „Nu cred și nu e frumos să vorbim despre domnul Dioszegi să pună mâncare, că nu trebuie el să pună mâncare. Nu cred că au fost probleme cu protocolul”, au fost cuvintele fostului fotbalist, conform sursei precizate mai sus.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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