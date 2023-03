Laszlo Dioszegi, îngrozit de felul cum joacă Sepsi: „E inexplicabil. Nu-mi găsesc cuvintele. Nu știu cum putem evolua în asemenea hal!”. Ce se întâmplă cu Cristiano Bergodi. Video Exclusiv

, iar Laszlo Dioszegi și Adrian Mititelu au intervenit în direct înainte de verdictul final cu privire la soarta partidei Sepsi Sfântu Gheorghe – FC U Craiova 1948.

Laszlo Dioszegi își critică dur jucătorii după meciul cu Farul: „Am avut cea mai slabă repriză de când sunt în prima ligă”

Patronul lui despre forma slabă a echipei sale, care riscă să piardă locul de play-off în cazul în care nu va câștiga la „masa verde” meciul cu FC U Craiova 1948: „Nu e bine absolut deloc! Este aproape inexplicabil și nu găsesc cuvinte. Am avut cea mai slabă repriză de când sunt în prima ligă, de 6 ani. E prea puțin să joci o repriză contra Farului”.

Deși Sepsi a avut mai multe absențe, Dioszegi e extrem de nemulțumit de jocul execrabil al echipei: „Dacă voiau și trebuie să recunoaștem, dacă aveau nevoie de cinci goluri în prima repriză, primeam cinci goluri fără nicio problemă! Într-adevăr, putem spune că au intrat unii jucători care au evoluat mai puțin, dar asta nu este o scuză”.

În aceste condiții, patronul covăsnenilor nu ar fi surprins dacă Sepsi va rata play-off-ul, mai ales că urmează două meciuri cu CFR Cluj și FCSB: „O echipă care se respectă și vrea să intre în primele șase nu trebuie să arate așa. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume și ăsta este adevărul. Degeaba ne ascundem și spunem că lucrurile se îndreaptă.

Se poate să se îndrepte, dar asta a fost o rușine. Cel puțin mie mi-a fost rușine cum putem să jucăm în asemenea hal. Eu cred că o echipă din liga a doua juca mai bine decât noi. Discursul meu a sunat purul adevăr”.

Laszlo Dioszegi nu vrea să îl dea afară pe Cristiano Bergodi: „Nu înseamnă că postul lui e în pericol”

Deși ar putea rata dramatic calificarea în play-off, Laszlo Dioszegi nu se gândește să îl demită pe Cristiano Bergodi: „Am jucat cu liderul, putem să găsim scuze dacă vrem, dar nu există. Deci ce am jucat noi în prima repriză e ceva de uitat repede, dar asta nu înseamnă că postul lui Bergodi e în pericol. Trebuie să stau de vorbă cu el și staff-ul și încă o dată cu jucătorii, și împreună să ieșim din această groapă.

Ceea ce jucăm în 2023 nu este un fotbal adevărat, așa cum ne dorim noi. Ceva s-a întâmplat. Poate în pregătirea de iarnă în Antalya, nu știu… Nu putem să acuzăm că nu ne-am antrenat. S-a întâmplat ceva și fizic. Nu mai suntem echipa aia care în minutul 80 aleargă ca în minutul 10”.

Laszlo Dioszegi i-a băgat în ședință pe Cristiano Bergodi și jucători: „Am stat de vorbă o oră și jumătate cu jucătorii. Și-au spus oful, și cu domnul Bergodi am vorbit jumătate de oră. Am încercat să fiu mediator. Nu pot să spun că e o problemă majoră, dar întotdeauna există o problemă. Jucătorii care nu joacă sau o facă mai puțin au întotdeauna un of”.

De ce sunt jucătorii lui Sepsi nemulțumiți de Cristiano Bergodi: „A trebuit să mediez puțin între cele două părți”

Laszlo Dioszegi a dezvăluit că există un conflict între Cristiano Bergodi și jucători: „Unii sunt nemulțumiți, dar este un lucru normal la un club de fotbal și noi trebuie să rămânem uniți, nu să ne uităm ce vrea jucătorul X sau Y. A trebuit să mediez puțin între cele două părți. Apoi am venit împreună în vestiar să simtă și jucătorii că vrem să facem un lucru bun”.

Patronul lui Sepsi mai are un mesaj pentru jucători: „Trebuie să ne recăpătăm grupul și unitatea, nu putem să se dezbine vestiarul pentru că nu o să mai avem rezultate deloc. Încerc mâine-poimâine să mă duc iar la ei să mai vorbesc, pentru că nu au mai rămas multe meciuri”.

Însă situația la Sepsi e pe drumul cel bun: „Eu n-am spus că nu este o problemă între vestiar și domnul Bergodi, dar nu este așa de mare ca să spun că este o ruptură. O lovitură sigur e și de aceea m-am dus și la băieți să spună sincer. Niciodată nu o să existe o unitate între un antrenor și 25 de jucători. Mereu e o parte stângă și una dreaptă. Deci este o fisură și se vede cu ochiul liber”.

Laszlo Dioszegi nu își mai găsește liniștea după scandalul de la meciul cu FC Craiova 1948: „Mie mi-a fost afectată viața în totalitate!”

Laszlo Dioszegi a fost extrem de afectat de incidentele de la meciul cu FC U Craiova 1948 și consideră că : „Mie mi-a fost afectată viața în totalitate! De o lună am numai coșmaruri! Întotdeauna eu am zis că vreau să joc fotbal, nu mă interesează dedesubturile sau așa mai departe. Jucătorii dacă sunt profesioniști nu trebuie să fie influențați de astfel de lucruri. Nu cred că jucăm așa de slab pentru că am fost bulversați cu cele trei puncte”.

Omul de afaceri nu înțelege conul de umbră în care a intrat echipa, mai ales că lotul nu a suferit modificări majore față de sezonul trecut: „Am avut meciuri bune, avem o Cupă și o Supercupă și nu putem spune că problema e la antrenor. Au plecat doar doi jucători și nu putem spune că s-a schimbat lotul. Același grup de jucători parcă sunt în altă ligă. Asta mă nedumerește și pe mine”.

Dioszegi e conștient că Sepsi nu este încă o echipă care să aibă puterea să se bată la primele locuri: „Eu am zis că semnez mâine dacă îmi confirmă cineva că putem să intrăm în play-off și toată lumea a râs, cu eu vorbesc numai așa…are niște țeluri ascunse și așa mai departe. Eu n-am jucat fotbal decât în liga a patra și nu pot să spun că mă pricep. Știam că nu avem un lot de jucători cu care să vorbim de titlu sau podium.

Asta nu înseamnă că nu vrem, dar am văzut echipele: Farul, CFR, FCSB, știam că joacă alt fotbal, au alt buget și lot. Am început să pierdem câteva meciuri și a venit frustrarea jucătorilor. E o ceartă și între jucători. Avem patru fundași centrali, numai doi pot să joace”.

Sepsi, nepregătită din punct de vedere fizic? „Ei așa au spus”

Jucătorii lui Cristiano Bergodi acuză un conflict cu antrenorul italian și pregătirea fizică precară: „Sunt unele chestii pe care jucătorii ar trebui să le rezolve cu antrenorul. N-ar trebui să ne implicăm noi absolut deloc. Am simțit totuși că trebuie să intru și să discutăm față în față.

Poate că nici jucătorii nu au curajul să vorbescă cu antrenorul sau poate nici el nu vorbește cu ei atât cât trebuie. Marea problemă e că jucătorii au spus că e ceva fizic în neregulă. Nu sunt bine pregătiți. Ei așa au spus. Același staff a fost și sezonul trecut.

