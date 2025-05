Laszlo Dioszegi, întâlnire de taină cu Ladislau Boloni: ”Schimbarea este necesară”

Chiar dacă nu a vorbit explicit despre posibilitatea ca Ladislau Boloni să se alăture proiectului de la Sepsi, Laszlo Dioszegi a mărturisit că se impun schimbări importante după ce .

Laszlo Dioszegi a primit sfaturi de la Ladislau Boloni

Patronul grupării covăsnene a avut o întâlnire în care s-a sfătuit cu celebrul antrenor român, care , și a ținut să menționeze că va continua investițiile la club.

ADVERTISEMENT

”Dragi fani, dragi prieteni, nu, nu am dispărut! Doar am avut anumite probleme personale de rezolvat. Vă rog să nu credeți nimic din ceea ce se scrie. Am citit și eu îngrozit anumite știri. Voi ajunge acasă vineri dimineață și vom discuta aceste lucruri.

Un lucru este clar: îmi doresc ce e cel mai bun pentru echipă prin deciziile mele. Schimbarea este necesară, cu siguranță. Caut mereu sfaturi din partea celor care au mai multă experiență decât mine și nu voi lua decizii în grabă. Viitorul clubului este mai important”, a spus Dioszegi, într-o postare făcută pe contul de Facebook.

ADVERTISEMENT

Dioszegi vrea o întâlnire cu fanii

Oficialul clubului din Sfântu Gheorghe a mărturisit că jucătorii din academie vor primi mai multe șanse, dar a precizat faptul că până în acest moment nu s-a luat nicio hotărâre în privința lotului cu care se va aborda sezonul viitor.

”Vom pune un accent foarte mare pe tineri și vom începe și un nou capitol în cadrul academiei noastre. Vă rog să nu distribuiți știrile false apărute. Acum avem nevoie de liniște, cooperare și decizii bine gândite. Nu am decis încă soarta vreunui jucător și sunt șocat să văd câți fani ai lui Sepsi cred aceste zvonuri.

ADVERTISEMENT

Voi face tot ce este posibil să revenim acolo unde ne este locul. Vă mulțumesc pentru miile de mesaje de susținere. Din acest motiv nu voi renunța! Nu voi părăsi acest club nici cu prețul vieții. Haide, Sepsi! Haide, Sfântu Gheorghe! Săptămâna viitoare vom avea și o întâlnire cu fanii pentru că opinia voastră contează”, a mai scris Laszlo Dioszegi.