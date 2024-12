Laszlo Dioszegi lămurește misterul clauzei din contractul de împrumut al lui El Sawy la Sepsi: „Mulțumesc Rapidului!”

Patronul covăsnenilor a explicat că nu există nicio clauză în contractul de împrumut al lui Omar El Sawy, precum nu există nicio clauză de cumpărare a fotbalistului giuleștenilor.

Laszlo Dioszegi lămurește misterul clauzei din contractul de împrumut al lui El Sawy la Sepsi

Laszlo Dioszegi a lămurit misterul clauzei din contractul de împrumut al lui : „Am avut noroc, Rapid e o echipă bună. Dar am meritat victoria, băieții au luptat din toată inima. Mereu antrenorul de casă e mai bun decât antrenorii care vin din alte părți.

Suciu e din Sfântu Gheorghe, a fost alături de noi din Liga 4. Noi ne felicităm acum pentru că l-am readus și se bucură și el pentru că l-am relansat.

Jucătorii nu știu cum sunt contractele de împrumut, noi știam de mult că nu s-a pus această clauză. Mulțumesc Rapidului și nu sunt ironic, dar și eu sunt de părere că dacă împrumuți un fotbalist, nu poți să-i pui clauză să nu joace împotriva ta”.

„Nu avem o opțiune de cumpărare a lui El Sawy!”

„Din păcate nu avem o opțiune de cumpărare a lui Omar El Sawy. Nici ei nu au pus clauză, nici noi nu am insistat. Nu a fost vorba despre nicio sumă pentru împrumutul lui El Sawy.

Am spus și înainte, nu suntem încă în play-off, am făcut un pas în față. Dar sunt nouă echipe care încă sunt în lupta pentru a intra în play-off. Cred că va fi cel mai echilibrat campionat de când am intrat eu în fotbal.

Noi am spus încă din primul an că vrem să fim transparenți. Domnul Suciu a decis să nu apere Niczuly, Niczuly era puțin supărat și așa a hotărât antrenorul să calmeze spiritele”, a , la TV DigiSport.

„Niczuly a semnat între timp și prelungirea contractului, a revenit și în teren și ne bucurăm mult. Din păcate, domnul Șucu nu a venit, dar am pregătit acel tort pentru că mereu am fost primiți bine de ei în Giulești.

Și galeria Rapidului e de felicitat, ei niciodată nu au scandat împotriva noastră, contează doar fotbalul, nu trebuie să fim dezbinați. Mai sunt 3-4 galerii care nu înțeleg acest lucru, dar încet, încet intrăm într-o normalitate.

E un lucru bun că spectatorii au revenit în tribune. Dacă ne amintim acum 7-8 ani când nu era mai nimeni pe stadioane, acum ne putem lăudat cu o frecvență a fanilor pe stadioane”, a mai spus patronul lui Sepsi.