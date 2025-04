Laszlo Dioszegi, mesaj dur pentru jucători. Anunță ședință de Paște! „Nu se mai poate continua așa”. Exclusiv

Sepsi nu-și mai permite pași greșiți. Patronul Laszlo Dioszegi a transmis un mesaj ferm: “Ajunge! Fotbaliștii trebuie să și dea, nu doar să primească!”.

Sepsi, în cădere liberă. Dioszegi anunță măsuri imediate

Cu zero puncte în play-out și doar 21 în clasament, la două lungimi de locurile de baraj pentru menținere sau retrogradare, Sepsi este hotărâtă să își schimbe traiectoria. “Trebuie să începem să adunăm puncte, iar asta chiar de la Ploiești”, a afirmat Dioszegi, în exclusivitate, pentru FANATIK.

0-1 cu Petrolul, 0-2 acasă cu Buzău și Hermannstadt. De la o formație care își propunea un loc în play-off, Sepsi a ajuns să lupte pentru evitarea barajului și a retrogradării. Schimbarea antrenorului – Dorinel Munteanu în locul lui Valentin Suciu – nu a adus, deocamdată, îmbunătățiri.

“Nu se mai poate continua așa. Avem nevoie urgentă de puncte și sper ca asta să se întâmple chiar începând cu meciul de la Ploiești și continuând cu cel cu Farul, de acasă. Noi, cei din staff-ul oficial și din staff-ul tehnic, ne întâlnim două-trei ore pe zi și discutăm cum să ieșim din pasa asta. Avem discuții și cu jucătorii, pentru că e clar vorba și de un blocaj mental“, a declarat patronul Laszlo Dioszegi pentru FANATIK.

Locul 8 și transferuri în vară

Conducătorul formației covăsnene a mai dezvăluit că “deocamdată nu am luat niciun fel de măsură împotriva jucătorilor. Dar să nu creadă că au dreptul doar să primească, mai trebuie să și dea la rândul lor! Pentru că în vară vom trage linie și vedem cine merită să continue cu noi și cine nu!

Domnul Munteanu este pentru continuitate, dar clar va trebui să aducem câțiva jucători noi. Doi, trei, patru, antrenorul va decide. Ne întâlnim înainte de Paști și punem la punct strategia pentru campionatul viitor, inclusiv posturile pe care ar trebui să aducem fotbaliști. Eu, totuși, rămân optimist și nu cred să ajungem chiar acolo, jos. Ba, dimpotrivă! Mă gândesc măcar la un loc 8 final, care să ne dea dreptul să participăm la barajul pentru Conference League”.

S-a greșit pregătirea de iarnă cu Suciu!

În încercarea de a găsi explicații pentru forma slabă a echipei, Dioszegi a evidențiat problemele pregătirii fizice din pauza competițională. Sepsi pare să sufere la capitolul rezistență, iar asta afectează prestațiile jucătorilor pe teren.

Sepsi a efectuat stagiul de pregătire din ianuarie în Antalya, unde a disputat mai multe meciuri amicale. Cu toate acestea, echipa continuă să arate deficiențe în plan fizic, ceea ce s-a reflectat în rezultatele din campionat.

“Acum, nu doar că am văzut eu, dar vorbesc despre ce mi-au spus fotbaliștii. Anume că s-a greșit pregătirea de iarnă, din Antalya! Poate că Suciu le-a dat mai multă libertate decât trebuia, poate că a fost mai permisiv cu ei, nu știu, dar suferim clar la pregătirea fizică! Nu ai voie să cazi fizic la modul ăsta și s-a văzut asta în ultimele meciuri.

E bine că acum ne-au revenit aproape toți accidentații. Mai puțin Nicolae Păun, care nu joacă de un an de zile și nici nu știu când o va putea face din nou! El n-a făcut niciun antrenament toată perioada asta. A avut o operație extrem de complicată, iar când va reveni, suntem conștienți că va avea nevoie, probabil, de jumătate de an pentru a-și intra în ritm. Indiferent cum stau lucrurile acum, eu vreau punct sau puncte de la Ploiești, pentru că altfel ne punem singuri sub presiune”, a mai spus oficialul celor de la Sepsi.