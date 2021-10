Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, interviu despre debutul lui Cristiano Bergodi + propunere pentru Craiova lui Mititelu. Exclusiv

Sepsi Sf. Gheorghe și-a inaugurat noua arenă cu un meci contra Voluntariului, partida însemnând și debutul lui Cristiano Bergodi ca antrenor principal al covăsnenilor. A fost 1-2, un eșec poate nemeritat pentru Sepsi după cum a arătat repriza a doua.

Patronul celor de la Sepsi, Laszlo Dioszegi, a vorbit cu FANATIK despre sentimentele pe care le-a trăit la inaugurarea oficială a „Sepsi Arena”, la marginea orașului, la ieșirea spre Miercurea Ciuc. Dioszegi a preferat să nu discute imediat după meci, ci după ce i s-au decantat foarte clar impresiile.

„Am dormit 8 ore și jumătate, după meciul Rapid – CFR! Să dorm atât mi se întâmplă, cred, prima oară în ultimii doi ani!”, dezvăluie omul de afaceri din Sf. Gheorghe.

Laszlo Dioszegi, patronul celor de la Sepsi, vorbește despre inagurarea arenei de 25 de milioane de euro: „Am venit de sus și am ajuns jos! Sunt vreo 50 de metri…”

Domnule Dioszegi, ce sentimente ați trăit la meciul de inagurare a noii arene?

– Să-i spunem totuși inagurare, deși ne doream să avem stadionul plin și să fie o sărbătoare. Am venit de sus, acolo era vechiul stadion în Simeria, și acum am ajuns jos, unde e noua arenă. Diferența de altitudine între cele două este de 50 de metri. Ne doream o victorie frumoasă, dar, din păcate, nu s-a întâmplat. Eu eram conștient că atunci când se inaugurează un stadion aproape în 90 la sută din cazuri nu bat gazdele. Sau egal, sau victorie oaspeții… S-a respectat tradiția, să-i spun așa, și cu noi, cu …

Sunteți dezamăgit…

– Mi-a fost teamă, dar eu am avut încredere în băieți că o să spargem ghionionul din ultimele meciuri tocmai acum. Nu a fost să fie! Și e vorba și de ghinion, pentru că au fost multe meciuri în care trebuia să câștigăm și parcă, parcă nu vroia mingea să intre în plasă. Nu sunt genul care să spun că suntem blestemați, dar ceva-ceva tot este. Băieții și-au pierdut încrederea, suporterii și-au pierdut răbdarea…

Propunere pentru meciul de Cupă FCU Craiova – Sepsi. „Le trimitem o scrisoare și-i invităm să jucăm aici, nu la Severin”

Nici programul nu vă ajută în perioada următoare.

– Într-adevăr, în 6 zile vom avea trei meciuri. Mergem luni la CFR Cluj, joi la Craiova pentru meciul din Cupa României, apoi duminică acasă cu Dinamo! Vor fi 6 zile infernale, nici nu îndrăznesc să mă gândesc cum vom rezista fizic mai ales.

Cu Craiova lui Mititelu e posibil să jucați la Severin…

– Am auzit și eu , dar o să vorbesc cu cei din conducerea noastră și o să le trimitem o scrisoare celor de la Craiova în care o să-i invităm să vină să joace la Sf. Gheorghe, pe stadionul nostru cel frumos. Ar fi mai bine decât la Severin. Nu-i va costa absolut nimic, terenul e excelent, plus că am salva și noi o deplasare. Ar trebui să mergem de la Cluj direct la Severin. Noi suntem dispuși să-i primim aici. Iar dacă ar fi să glumesc puțin, cei de la Craiova au văzut acum, după meciul nostru cu Voluntari, că stadionul nu ne poartă noroc, deci ar avea o șansă în plus…

Calitățile cu care Cristiano Bergodi l-a convins pe Laszlo Dioszegi să-l aducă antrenor la Sepsi

Cum ați ajuns la varianta Cristiano Bergodi la Sepsi?

– După ce au căzut primele două variante, , ne-am așezat la discuții, eu cu domnul Șfaițer și cu Attila Hadnagy. Am analizat situația și am ajuns la concluzia că domnul Bergodi a antrenat la multe echipe din România, chiar la unele din prima parte a clasamentului, unde s-a bătut la titlu. Știu că nu a fost prea longeviv, dar trebuie să întrebăm și din ce cauze nu a stat la echipele respective.

Dacă ne uităm doar la ce a făcut Bergodi la Craiova, unde a câștigat 8 meciuri din 10, eu aș fi super-mulțumit să facă rezultatele astea și la Sepsi. Atunci am fi măcar lângă play-off” – Laszlo Dioszegi, patron Sepsi

Care au fost calitățile principale ale lui Bergodi care v-au convins?

– În primul rând vorbește foarte bine limba română, apoi cunoaște foarte bine campionatul, iar în al treilea rând are un caracter apropiat de al clubului nostru. Noi suntem mai modești, mai liniștiți. E un antrenor liniștit, care nu caută scandaluri, se apucă de treabă și face ce știe mai bine. Ne-am înțeles foarte repede, iar după ce am dat mâna cu el mi-am dat seama că fotbalul e viața lui și că am făcut o alegere bună. Iar lumea mai trebuie să știe ceva pentru că mulți vorbesc. are un contract normal, nu zeci de mii de euro cum spun unii.

Eu apreciez foarte mult antrenorii care vor să fie în fenomen și nu se uită numai la bani când negociezi cu ei. Sunt, probabil, unii care preferă să stea acasă doi ani și să aștepte o ofertă foarte mare, dar doi-trei ani ies din fenomen” – Laszlo Dioszegi, patron Sepsi

„Cei care au venit pe stadion mi-au transmis că parcă au venit în altă lume, în alt spațiu!”

Spuneți-mi, sincer, la ce v-ați gândit când s-a terminat Sepsi – Voluntari 1-2, acest meci de inaugurare?

– Am avut un sentiment de bucurie pe de o parte, dar și o mare dezamăgire pe de altă parte. Pe mine m-a întristat tare mult acea lovitură de la 11 metri pe care a ratat-o Luckassen. E al treilea penalty în ultimul timp pe care-l ratăm cu seninătate, după și Mitrea cu FCSB. Eu nu pot fi supărat pe un jucător când își ia elan și execută serios. Dar nu suport aceste superficialități! Și nu e treaba mea să merg să țin astfel de discursuri la jucători. Eu le ridic moralul când vorbesc, nu discut de tactici și de chestii tehnice.

Cum se poate ridica Sepsi?

– Cu victorii, pentru că sunt conștient că și moralul jucătorilor e jos după atâtea egaluri. Nu te prea ajută tot câte un punct, gluma se îngroașă! Mai bine câștigi trei meciuri și pierzi patru!

Ce v-au transmis oamenii, fanii, cei 2500 de care au fost pe stadion?

– Sentimentul celor care au fost aici era ca și când au venit în altă lume, în alt spațiu… Cred că nu au fost mai mult de 500 care să fii văzut stadionul înainte de meciul cu . Toți cei cu care m-am întâlnit mi-au transmis că e ceva superb, un stadion mic, cochet, Euro 4, de 8000 de locuri, cu un gazon excelent, printre cele mai bune din țară!