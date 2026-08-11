Sport

Laszlo Dioszegi prezintă situația financiară la zi a lui Sepsi! A luat legătura cu Peter Magyar? „Vreau să liniştesc toată ţara”

Care este, de fapt, situația financiară actuală a lui Sepsi, după ce Peter Magyar a preluat puterea la Budapesta. Anunțul lui Laszlo Dioszegi după 0-0 cu FCSB.
Gabriel-Alexandru Ioniță
11.08.2026 | 06:25
Laszlo Dioszegi prezinta situatia financiara la zi a lui Sepsi A luat legatura cu Peter Magyar Vreau sa linistesc toata tara
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Laszlo Dioszegi, reacție în forță după Sepsi - FCSB 0-0. Foto: Sport Pictures
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Laszlo Dioszegi (54 de ani) a fost, așa cum de altfel era de așteptat, mulțumit la finalul meciului Sepsi – FCSB 0-0, disputat luni seară în cadrul etapei cu numărul 4 din SuperLiga. Finanțatorul clubului din Sf. Gheorghe a lăudat în mod special dăruirea jucătorilor antrenați de Ovidiu Burcă din această partidă.

Laszlo Dioszegi, prima reacție după Sepsi – FCSB 0-0

De asemenea, cu aceeași ocazie, a vorbit și despre subiectul finanțării primite de echipa sa de la Guvernul de la Budapesta. Recent, după ce Peter Magyar a devenit premier al Ungariei în locul lui Viktor Orban, s-a pus foarte serios problema ca celor de la Sepsi și Csikszereda să nu le mai fie alocate fonduri publice din partea maghiarilor. 

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Ce a spus Laszlo Dioszegi despre problema finanțării de la Budapesta

Dioszegi nu se teme însă de un astfel de scenariu, iar în acest sens chiar a ținut acum în mod special să le transmită un mesaj celor care și-ar dori ca echipa lui să dispară din peisajul fotbalului românesc. „Da, sunt satisfăcut pentru că am văzut dăruirea jucătorilor. A fost un rezultat echitabil, puteam să câştigăm, puteau să câştige şi ei. A văzut o ţară întreagă că jucătorii luptă până în final. Şi eu aş fi vrut să dăm goluri. Câteodată marchezi, câteodată ratezi. Sunt mulţumit per total, am jucat cu FCSB, am luat un punct, iar echipa începe să joace. Ratează şi Bîrligea, care e român, nu putem să dăm vina numai pe fotbaliştii străini. Eu cred că am evoluat bine. Mi-a plăcut tot jocul, în afară că nu am marcat.

În momentul de faţă suntem cu salariile la zi, vreau să liniştesc toată ţara, să nu aibă probleme cu finanţările de la Budapesta. Orice echipă are nevoie de investitori. Niciodată nu am spus că singur nu pot să ţin echipa în prima ligă. Încă avem o parte dintre sponsori, sperăm că şi cei care s-au retras să se răzgândească.

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Nu am vorbit cu domnul Magyar (n.r. premierul Ungariei), nu-l cunosc, dar nici cu Viktor Orban nu luam prânzul în fiecare zi. Vreau să liniştesc suporterii altor echipe care ar fi foarte bucuroşi dacă noi nu am mai avea bani. Inima câteodată contează mai mult decât banii”, a spus Laszlo Dioszegi în direct la Digi Sport după Sepsi – FCSB 0-0. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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