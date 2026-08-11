Laszlo Dioszegi prezintă situația financiară la zi a lui Sepsi! A luat legătura cu Peter Magyar? „Vreau să liniştesc toată ţara”

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Laszlo Dioszegi (54 de ani) a fost, așa cum de altfel era de așteptat, mulțumit la finalul meciului Sepsi – FCSB 0-0, disputat luni seară în cadrul etapei cu numărul 4 din SuperLiga. Finanțatorul clubului din Sf. Gheorghe a lăudat în mod special dăruirea jucătorilor antrenați de Ovidiu Burcă din această partidă.

Laszlo Dioszegi, prima reacție după Sepsi – FCSB 0-0

De asemenea, cu aceeași ocazie, a vorbit și despre subiectul finanțării primite de echipa sa de la Guvernul de la Budapesta. Recent, după ce ,

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Ce a spus Laszlo Dioszegi despre problema finanțării de la Budapesta

Dioszegi nu se teme însă de un astfel de scenariu, iar în acest sens chiar a ținut acum în mod special să le transmită un mesaj celor care și-ar dori ca echipa lui să dispară din peisajul fotbalului românesc. „Da, sunt satisfăcut pentru că am văzut dăruirea jucătorilor. A fost un rezultat echitabil, puteam să câştigăm, puteau să câştige şi ei. A văzut o ţară întreagă că jucătorii luptă până în final. Şi eu aş fi vrut să dăm goluri. Câteodată marchezi, câteodată ratezi. Sunt mulţumit per total, am jucat cu FCSB, am luat un punct, iar echipa începe să joace. Ratează şi Bîrligea, care e român, nu putem să dăm vina numai pe fotbaliştii străini. Eu cred că am evoluat bine. Mi-a plăcut tot jocul, în afară că nu am marcat.

În momentul de faţă suntem cu salariile la zi, vreau să liniştesc toată ţara, să nu aibă probleme cu finanţările de la Budapesta. Orice echipă are nevoie de investitori. Niciodată nu am spus că singur nu pot să ţin echipa în prima ligă. Încă avem o parte dintre sponsori, sperăm că şi cei care s-au retras să se răzgândească.

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Nu am vorbit cu domnul Magyar (n.r. premierul Ungariei), nu-l cunosc, dar nici cu Viktor Orban nu luam prânzul în fiecare zi. Vreau să liniştesc suporterii altor echipe care ar fi foarte bucuroşi dacă noi nu am mai avea bani. Inima câteodată contează mai mult decât banii”, a spus în direct la